Comienza a operar nuevo servicio de micros C04: facilitará traslados desde Belloto Norte hacia puntos estratégicos de Quilpué

Tras analizar distintas alternativas para responder a las necesidades de movilidad de los vecinos de Belloto Norte, comenzó a operar el nuevo servicio C04, que extiende su cobertura hasta la Estación Valencia, ampliando así las opciones de conexión para los habitantes del sector.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el trabajo desarrollado junto a los vecinos y el Ministerio de Transportes para concretar esta nueva alternativa de transporte y mejorar la conectividad de la comuna.

“La verdad es que veníamos conversando con vecinos y estudiantes que sentían que esta necesidad era muy compleja de resolver y que hoy, además, cuenta con paradas muy específicas. Lo importante es que nuestros vecinos de Belloto Norte, a través del C04, van a tener la conectividad que se merecen, especialmente nuestros estudiantes y adultos mayores”, señaló.

El nuevo trazado fue solicitado por los vecinos de la comuna y se concretó gracias al trabajo colaborativo entre los vecinos, la Municipalidad de Quilpué y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, permitiendo responder a las necesidades de conectividad del sector. El recorrido, las frecuencias y los horarios del servicio C04 ya se encuentran disponibles para consulta en la aplicación Red Regional, donde los usuarios pueden revisar información en tiempo real y planificar su viaje.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, valoró el trabajo desarrollado en conjunto con el municipio y las comunidades, destacando la importancia de escuchar las necesidades de los vecinos y avanzar en soluciones que mejoren su conectividad y experiencia de viaje.

“Buscamos un sistema que conecte, que sea redundante y que sea beneficioso para los vecinos. Es parte de la metodología que estamos trabajando con los diferentes municipios, en particular ahora con Quilpué, donde levantamos información, conocemos las necesidades que tienen los vecinos y generamos una propuesta”, explicó.

La puesta en marcha de este nuevo recorrido responde a una necesidad planteada por la comunidad y forma parte del trabajo coordinado entre el municipio, las autoridades de transporte y los vecinos para fortalecer las alternativas de movilidad y conectividad en Quilpué.

PURANOTICIA