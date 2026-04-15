Tribunal excluye a municipios de Viña y Quilpué como querellantes en causa que investiga origen del megaincendio de 2024

En el tercer día de audiencia de preparación de juicio oral por el megaincendio ocurrido los días 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, el Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió excluir como querellantes a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, además del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, decisión que se da en el marco de incidencias planteadas por las defensas respecto de la falta de legitimidad de estas instituciones para ser parte del proceso.

Esta decisión implicará que el juicio sufra un nuevo retraso, ya que las instituciones excluidas anunciaron que presentarán una apelación formal para ser parte de esta causa, lo que mantendrá el proceso en suspensión indefinida hasta que sea resuelto por la Corte de Apelaciones de la Ciudad Puerto.

El fiscal Osvaldo Ossandón explicó que "la magistrado Silvia Quintana procedió a resolver sobre las solicitudes presentadas por las defensas, en razón a excluir por falta de legitimación activa a las tres municipalidades: Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, más el Gobierno Regional y el Ministerio de Seguridad. Resolvió la magistrado que, en cuanto al Ministerio de Seguridad, los intereses son distintos de los que promueve el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que sí es un querellante y que no ha sido discutido en la causa, por lo tanto no lo excluye. Sin embargo, considera que las municipalidades y los otros organismos sí estarían cubiertos por la acción de este CDE, por lo cual procedió a excluirlos".

En tanto, el abogado Jorge Valenzuela, que representa a familiares de más de 60 fallecidos en la catástrofe, detalló que “esta noticia es bastante positiva, la vemos con muy buenos ojos, toda vez que permite que estas instituciones no participen dentro del proceso ni incluyan o excluyan medios probatorios que de alguna u otra manera pudiesen beneficiar o entorpecer la otra arista que está actualmente en investigación”, agregando que, “sin embargo, esta dilación del proceso nos preocupa bastante, ya que el tiempo de espera en que se haga justicia respecto a esta megacatástrofe lo tienen que soportar nuestros representados”.

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