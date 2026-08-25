Tribunal designa perito para última diligencia en litigio entre pescadores de la ex Caleta Sudamericana y Puerto de Valparaíso

El 5º Juzgado Civil de Valparaíso dio un paso decisivo en el extenso litigio que enfrenta al sindicato de pescadores artesanales SIPSA, de la ex Caleta Sudamericana, con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). El tribunal designó al ingeniero en Transporte Marítimo y Puertos, Rodolfo Alfredo Ponce Vargas, como el perito encargado de desarrollar la última diligencia probatoria pendiente en la causa, la cual busca dejar sin efecto el acuerdo que permitió el traslado de los trabajadores marítimos desde su histórico emplazamiento en 2013, junto con revisar las medidas de mitigación y compensación asociadas.

El peritaje técnico focalizará su análisis en determinar la compatibilidad o incompatibilidad entre las faenas de la pesca artesanal y las operaciones portuarias ejecutadas o proyectadas por EPV en el sector. Para ello, la pericia considerará de forma especial la continuidad de actividades marítimas y portuarias en el borde costero, tales como el transporte marítimo de pasajeros, la operación de embarcaciones menores y las labores de astillero.

EXPECTATIVAS DE LA DEFENSA

Rodolfo Ponce Vargas cuenta entre sus antecedentes profesionales con la formación de capitán de alta mar, además de estudios especializados en planificación, gestión y gobernanza de ciudades-puerto. Tras concretarse la audiencia de reconocimiento, el profesional dispondrá de un plazo reglamentario de 20 días para elaborar y entregar su informe final.

Respecto a la idoneidad del perito, Patricio Sepúlveda, ingeniero y socio director de la oficina de abogados e ingenieros KYS —representantes del sindicato SIPSA—, señaló:

“El profesional que hemos solicitado que nos colabore en los peritajes tiene las competencias técnicas adecuadas para generar un informe que constate las irregularidades que actualmente están ocurriendo en el sector que antiguamente los pescadores de la ex Sudamericana ocuparon”.

Por su parte, la abogada de la agrupación de pescadores, Dangeri Godoy, detalló la etapa en que se encuentra la causa:

“Actualmente nos encontramos a la espera de que el perito que fue designado en la causa preste el juramento correspondiente realice el reconocimiento pericial y posteriormente emita su informe. Esta sería la última diligencia probatoria que se encuentra pendiente”.

PROCESO JUDICIAL

Pese a que la recepción del informe pericial dejará al tribunal de primera instancia en posición de emitir un fallo, la representación legal de SIPSA aclaró que la controversia está lejos de culminar. La jurista Dangeri Godoy fue enfática al respecto:

“Es importante señalar que la causa aún tiene camino por recorrer, dado que cualquiera sea el resultado de este juicio va a ser objeto de un recurso de apelación. Así que esta causa va a continuar ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.

TENSIÓN POR IMPARCIALIDAD

La designación no estuvo exenta de fricciones. La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) ingresó un escrito ante el juzgado cuestionando el nombramiento de Ponce Vargas, argumentando que diversas publicaciones del ingeniero en redes sociales en apoyo a la pesca artesanal podrían comprometer su objetividad, reservándose el derecho de solicitar su inhabilidad.

Frente a estos cuestionamientos, la abogada Dangeri Godoy desestimó los reparos planteados por la portuaria:

“Para nosotros no existe en este momento ninguna razón objetiva para poner en duda la imparcialidad del perito designado en esta causa. Se trata de un profesional que no conocemos y cuya designación fue realizada por el propio Tribunal”.

En esa misma línea, la abogada agregó que, si EPV estimaba que existía algún antecedente concreto que comprometa su imparcialidad, debió plantearlo oportunamente mediante una objeción, afirmando que el escrito presentado “parece más bien una forma de dejar preparada una eventual impugnación para el caso de que el resultado de la pericia no sea favorable a sus intereses”.

Finalmente, el abogado de SIPSA, Jorge Valenzuela, calificó como “sorprendentes” los reparos de EPV frente a la imparcialidad de determinados profesionales:

“La propia empresa acompañó en esta causa un informe en derecho elaborado por el profesor Jorge Bermúdez, quien no solo ha prestado servicios profesionales para la EPV en el pasado, sino que además emitió diversos pronunciamientos favorables a sus intereses durante su desempeño como Contralor General de la República”.

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