Tribunal desestimó la prisión preventiva para imputado por homicidio en La Calera por considerar la legítima defensa: Fiscalía apeló

Luego que efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI detuvieron en La Calera al presunto autor del homicidio de un hombre de 45 años en la población Pablo Neruda 2, el Juzgado de Garantía de la comuna descartó la prisión preventiva.

Cabe recordar que tras una discusión entre vecinos, la víctima acudió hasta las afueras de la casa del victimario para amedrentarlo con un arma de fuego, la cual utilizó en reiteradas ocasiones pero sin causar daños. En un momento, la pistola se le traba, momento aprovechado por el hombre para apuñalar tres veces al otro sujeto.

"Ante la inoperatividad del arma, se acerca a un vehículo, desde el cual extrae un cuchillo tipo cocinero de grandes dimensiones, con el cual arremete en contra de la víctima, iniciándose un forcejeo", señaló el fiscal de La Calera, Fernando Márquez.

En ese contexto, el persecutor agregó que "la víctima golpea en la cabeza con el arma al imputado, quien procede a apuñalar a lo menos en tres oportunidades a la víctima, a la altura del cuello y el hombro, heridas que posteriormente le causaron la muerte, sin perjuicio de haber sido socorrido por familiares”.

Es por estos hechos que se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para el imputado, pero el tribunal consideró que la acción fue una legítima defensa.

Frente a esta decisión, el fiscal Márques indicó que "el Ministerio Público estimó que esta legítima defensa era incompleta, por lo que se solicitó la medida cautelar (prisión preventiva), lo cual no fue acogido por el Juzgado de Garantía".

Atendido lo anterior, se interpuso un recurso de apelación para que la Corte de Apelaciones revise todos los antecedentes y pueda revocar la resolución recurrida, decretando la prisión preventiva para el imputado de este homicidio.

A la espera de esta decisión, el hombre imputado por el crimen en La Calera se mantendrá en condición de privado de libertad, mientras el tribunal de alzada porteño resuelve si se mantiene o no lo decretado por el tribunal de la ciudad.

PURANOTICIA