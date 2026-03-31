Tribunal desestima acción que buscaba anular acuerdo entre Aguas Pacífico y pescadores de Quintero y Puchuncaví

El Tribunal Laboral resolvió desestimar la acción presentada por particulares que buscaban anular el acuerdo suscrito entre Aguas Pacífico y la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, acogiendo las excepciones interpuestas por la defensa y poniendo fin al juicio.

Esto, porque el tribunal señaló que no es competente para conocer este tipo de controversias, al tratarse de un acuerdo de carácter civil y no laboral, tal como fue planteado por la defensa. Asimismo, el abogado representante de la parte demandante no se presentó a la audiencia.

Al respecto, el abogado Jorge Valenzuela, representante de la Federación, explicó que “el tribunal hoy en día tuvo presente nuestros argumentos y acogió las excepciones interpuestas. Eso da cuenta de que el juicio se da por terminado. El Tribunal Laboral no es competente para conocer de la materia”.

Asimismo, enfatizó que “la demanda no tenía sustento. Se construyó sobre hechos que no son efectivos, como cuestionar la legitimidad del acuerdo o señalar que se habría adoptado sin participación de las bases, lo que es completamente falso, ya que fue suscrito por más de 300 pescadores plenamente informados. Por lo mismo, no teníamos dudas de que este acuerdo es válido y no adolece de nulidad alguna”.

Desde la Federación Bahía Narau, su presidente, Hugo Poblete, valoró la resolución y señaló que “felizmente para nosotros esto quedó nulo. El tribunal donde ellos presentaron el requerimiento no es competente y, además, tienen que pagar costas los demandantes”, que equivalen a $500 mil. En esa línea, añadió que “estamos tranquilos. Nosotros sabíamos que esto iba a suceder y seguimos trabajando fuerte y cohesionados con nuestra federación”.

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