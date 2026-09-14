Tribunal declara culpables a los dos acusados por el homicidio calificado de alumno del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar

En un fallo unánime, la justicia dictó veredicto condenatorio en contra de los dos acusados por el homicidio calificado de un estudiante de 16 años del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, hecho registrado el 16 de octubre del año pasado.

Tras la jornada judicial, el fiscal adjunto de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, se refirió al resultado del juicio y a la resolución del tribunal:

"El veredicto condenatorio consistió en la condena de ambos imputados por el delito de homicidio calificado en relación al homicidio de un menor, un alumno del liceo Guillermo Rivera ocurrido el día 16 de octubre del año 2025, el año recién pasado".

Respecto a la tesis persecutoria y los fundamentos que permitieron acreditar la coautoría del delito, el persecutor detalló los elementos que fundamentan la calificación jurídica:

"Bueno, la pretensión de la fiscalía era precisamente que ambos fueran condenados como autores, como coautores de este delito de homicidio calificado por concurrir la circunstancia de alevosía. Esto es la actuación que tuvieron los imputados sobre seguro respecto de la víctima, este joven de 16 años, este alumno del liceo, que no tenía ninguna posibilidad de defenderse".

"Eso quedó acreditado con la actuación de ambos imputados y se acreditó con pruebas testimonial, pruebas fílmicas, fotografías, pruebas científicas y muchos documentos, algunos peritajes".

En relación con el trabajo de investigación y el respaldo del entorno del estudiante afectado, Inostroza destacó:

"El trabajo que realizó la brigada de homicidios de la PDI de Valparaíso fue sólido y concluyente en relación a la configuración del tipo penal como homicidio calificado y además a la calificación y participación de los imputados. Además también la colaboración de la gente del liceo Guillermo Rivera, la familia de la víctima que estuvo presente en todo momento y que también prestó la declaración".

En cuanto a las penas solicitadas por el Ministerio Público y la fecha fijada para dar a conocer la sentencia, el fiscal concluyó:

"El fallo quedó fijado para el día 24 de septiembre y estamos solicitando en este momento que al menor de edad se le imponga la pena de cinco años de régimen cerrado, que es la pena más alta a la que podemos solicitar conforme a la normativa de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente y en relación al imputado mayor de edad estamos pidiendo la pena de 20 años".

PURANOTICIA