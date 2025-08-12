Tribunal de Valparaíso reabre por 45 días la investigación del megaincendio para retomar pesquisas y concluir diligencias pendientes

A casi un mes de haberse dado por concluida la investigación respecto al megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decidió acoger las solicitudes y ordenó la reapertura de la causa.

El tribunal porteño ordenó esta medida por un plazo de 45 días, acogiendo de esta manera las solicitudes planteadas ante el órgano por las defensas de dos de los imputados y por el representante de una parte querellante en esta causa.

En específico, se acogió la solicitud de los defensores Eduardo Roa y Jacqueline Henríquez, y de la querellante Fundación Derecho y Defensa Animal, con el objetivo de retomar las pesquisas y finalizar una serie de diligencias aún pendientes.

El magistrado Camilo Obrador Castro sostuvo que "este tribunal estima que se dan los supuestos del artículo 257 del Código Procesal Penal, toda vez que existen diligencias solicitadas oportunamente, que estas no son dilatorias, no son impertinentes, buscan esclarecer los hechos y entregar antecedentes necesarios para los defensores que así lo requieren, para hacer sus presentaciones en el juicio oral".

Tras esta determinación, el fiscal especialista en incendios, Osvaldo Ossandón, señaló que "la investigación fue cerrada y fue presentada la acusación, pero nuestro interés principal es que cada parte tenga todas las herramientas que estime para poder llevar a cabo un juicio que sea transparente y donde se llegue a una convicción respecto de la condena que esperamos, sin que se pueda señalar de que se frustró o se trabó la investigación de parte de nosotros como persecutores".

"Queremos tratar de llevar ese estándar de prueba que tenemos y ese estándar de transparencia que hemos llevado hasta el momento, al punto de que si los querellantes y algunas defensas están pidiendo diligencias precisas, nosotros las realizamos y el tribunal así lo entiende. El tribunal es el que ordena la reapertura y, de esa manera, cerraremos en 45 días y ahí se harán las diligencias y se vuelve a presentar la acusación", prosiguió el también fiscal jefe de San Antonio.

Cabe hacer presente que el juez recalcó en que esta reapertura de la investigación se otorga por única vez y sólo con el fin de concluir las diligencias especificadas.

