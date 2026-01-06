Delincuente regresó a burlarse de un robo en local comercial de Valparaíso y terminó detenido por Carabineros

Carabineros detuvo a un sujeto por el delito de hurto tras ser acusado de ingresar a un local comercial ubicado en el sector de plaza Sotomayor, en Valparaíso.

Personal policial fue alertado sobre la activación de la alarma en el local, por lo que al llegar, se denunció que un sujeto ingresó a sustraer productos alimenticios.

Por lo anterior, los uniformados porteños procedieron a recorrer las inmediaciones para dar con su ubicación, instante en que son alertados nuevamente por el personal del local, quienes indicaron que el mismo individuo regresó a jactarse del delito.

Así es como en el sector de la plaza Echaurren, a pocas cuadras de distancia, fue divisado y detenido el hombre de 42 años, quien registra antecedentes policiales.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, el fiscal de turno instruyó que el hombre fuera dejado en libertad, previa citación (art. 26).

