Tribunal de la Libre Competencia ordena suspender licitación del Casino de Viña del Mar para evaluar consulta presentada por empresa

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó suspender el procedimiento de otorgamiento del permiso de operación del Casino de Juegos de Viña del Mar, proceso que había sido convocado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) mediante la Resolución Exenta N°113 de 2026.

La determinación fue adoptada mediante una resolución fechada este jueves 11 de junio de 2026, donde el tribunal acogió una solicitud de suspensión presentada por la empresa Marina del Sol dentro de una consulta que actualmente está en tramitación.

En la resolución, el TDLC señala expresamente que "ha lugar la suspensión, con citación", agregando que "se ordena la suspensión del procedimiento de otorgamiento del permiso de operación de casino de juego en la comuna de Viña del Mar, convocado mediante la resolución exenta N°113/2026 de la Superintendencia de Casinos de Juego, en tanto se resuelve la presente consulta".

La decisión fue notificada a la SCJ y tiene como efecto inmediato paralizar el proceso licitatorio hasta que el tribunal emita pronunciamiento sobre el fondo de la consulta.

QUÉ DICE LA CONSULTA

La acción que originó la medida fue interpuesta por Inversiones Marina del Sol S.A., empresa que solicitó al TDLC revisar determinados aspectos contenidos en las bases para los procesos de otorgamiento de permisos de operación.

En su presentación, la firma sostuvo que algunas de las condiciones establecidas en las bases podrían generar efectos contrarios a la libre competencia en la industria.

Entre los puntos planteados por figura el plazo considerado para la entrada en operación del futuro Casino de Viña del Mar, aspecto que, a juicio de la consultante, podría favorecer a actores que ya cuentan con infraestructura disponible para desarrollar la actividad en el inmueble ubicado en el borde costero de la comuna.

Asimismo, cuestionó exigencias relacionadas con la continuidad laboral de trabajadores vinculados al operador saliente y otras condiciones asociadas a la operación e infraestructura exigidas para el desarrollo del proyecto.

Según expone Marina del Sol en su consulta, estas condiciones podrían constituir barreras para potenciales competidores interesados en participar en el proceso.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Junto con presentar la consulta, la empresa pidió al TDLC adoptar medidas destinadas a evitar que la licitación avanzara mientras el tribunal analiza los antecedentes.

La argumentación apuntó a que una eventual adjudicación del permiso antes de que existiera un pronunciamiento definitivo podría dificultar o volver ineficaz una futura decisión respecto de las materias sometidas a conocimiento del tribunal.

Precisamente sobre este punto se pronunció el TDLC al resolver acoger la solicitud de suspensión, ordenando congelar el procedimiento de otorgamiento del permiso de operación del casino viñamarino mientras se tramita la consulta.

Con esta resolución, el proceso impulsado en Viña del Mar queda detenido hasta que el TDLC determine si las observaciones formuladas por Marina del Sol tienen o no mérito desde la perspectiva de la libre competencia. Vale hacer presente que la medida no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de los cuestionamientos planteados por la empresa, sino que es una suspensión temporal que busca mantener el estado actual del proceso mientras se estudian los antecedentes aportados por las partes.

PURANOTICIA