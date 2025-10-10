Tribunal Ambiental confirmó aprobación del proyecto de sondajes mineros de Vizcachitas en Putaendo

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó seis reclamaciones presentadas contra la aprobación del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, de Vizcachitas Holding, ubicado en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso.

Esto, tras concluir que su evaluación ambiental se realizó de manera adecuada y que fueron debidamente consideradas las observaciones de la comunidad sobre sus posibles impactos.

A lo largo de la sentencia, el Tribunal revisó el procedimiento desarrollado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para atender las controversias de las reclamantes relacionadas con deficiencias en el análisis de eventuales impactos al recurso hídrico, flora, fauna, en particular el gato andino, los sistemas de vida y costumbres de grupo humanos, el valor turístico y el patrimonio cultural, entre otras.

“En conclusión, en mérito a los antecedentes expuestos, atendido el carácter estratégico y social del recurso hídrico y al marco normativo reseñado, este Tribunal constata que el proyecto ha presentado información técnica pertinente que sustenta fundadamente el descarte de impactos significativos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Esto, atendiendo la descripción detallada de las partes, obras y actividades del proyecto, la caracterización de la calidad del río Rocín (línea de base), y las condiciones de geología e hidrogeología del área”, explica el fallo para luego complementar que el proyecto considera acciones para prevenir y controlar situaciones que puedan afectar el recurso hídrico.

GATO ANDINO

En relación con el descarte de efectos ambientales sobre el gato andino, el Tribunal determinó que la alegación de las reclamantes no tenía mérito suficiente para desvirtuar la legalidad del análisis realizado por el SEA. “Por el contrario, a juicio de estos sentenciadores, el Servicio ponderó debidamente la información científica vigente acompañada por el titular del proyecto y procedió a validar correctamente el descarte de efectos sobre esta especie de felino en el área del proyecto”.

La revisión realizada por el Tribunal incluyó los elementos de la línea de base levantada en relación con esta especie, junto con el detalle de la metodología de muestreo utilizada, la cual fue validada técnicamente por esta judicatura especializada. Así pudo comprobar que, durante el levantamiento de la línea base del proyecto y antes del proceso de participación ciudadana, la empresa no podía conocer respecto de los avistamientos de gato andino, que fueron incluidos en publicaciones científicas posteriores.

Además, dice la sentencia, durante la evaluación del proyecto, Vizcachitas Holding utilizó información del Ministerio del Medio Ambiente (Informes del Comité de Clasificación de Especies) que daba cuenta de la distribución del gato andino entre las regiones de Arica y Antofagasta.

“Así, la información científica (manuscritos) y oficial (Ministerio del Medio Ambiente), con la que contaba el titular del proyecto, más la propia información levantada por éste, a propósito de la definición de la línea de base, es coincidente con descartar la presencia de Gato Andino en el área de impacto del proyecto, a la fecha de la evaluación de éste”, concluye.

La sentencia también desechó alegaciones referidas a eventuales deficiencias de la evaluación ambiental del proyecto minero respecto de su compatibilidad territorial con el Plan de Desarrollo Comunal de Putaendo, la existencia de información relevante y esencial y los compromisos ambientales voluntarios adoptados en la resolución que aprobó los sondajes.

El proyecto consiste en la realización de actividades de prospección minera mediante la ejecución de hasta 350 sondajes de tipo diamantina y aire reverso, los cuales se realizarán en 73 plataformas nuevas y 51 plataformas preexistentes, en un período de 48 meses.

ANTECEDENTES

13 de mayo de 2021 la Comisión de Evaluación de la región de Valparaíso calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, cuyo titular es Compañía Minera Vizcachitas Holding (RCA N° 14/2021).

En contra de dicha RCA se interpusieron reclamos administrativos por la falta de consideración de las observaciones ciudadanas, los cuales fueron desestimados por la Dirección Ejecutiva del SEA (Res. Ex. N° 202199101773, de 10 de diciembre de 2021 y Res. Ex. Nº 20249910112, de 4 de enero de 2024), y solicitudes de invalidación, rechazadas por la Coeva Valparaíso (Res. Ex. N° 8, de 22 de febrero de 2022).

31 de enero de 2022, se presentaron en el Segundo Tribuna Ambiental dos reclamaciones contra la resolución del SEA de 10 de diciembre de 2021:la primera, por la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y 14 vecinos de la comuna, y la segunda, por 11 vecinos de Putaendo. Estas fueron admitidas a trámite con los roles R-327-2021 y R-328-2021, respectivamente, y acumuladas a la primera.

18 de marzo de 2022, el Tribunal decretó la medida cautelar de suspensión de la RCA del proyecto.

30 de marzo de 2022, Adolfo Helo Castro y Fabián Muñoz Díaz, ambos vecinos de Putaendo ingresaron reclamación contra la resolución N°8 de 22 de febrero de 2022 del SEA, la que fue admitida con el rol R-335-2022.

6 de abril de 2022, dos grupos de vecinos de Putaendo ingresaron dos reclamaciones en contra de la Res. Ex. N°8/2022, estas fueron admitidas con los roles R-337-2022 y R-338-2022.

1 de junio de 2022, Vizcachitas Holding solicitó al Tribunal el alzamiento de la medida cautelar o, en subsidio, su modificación.

22 de junio de 2022, el Tribunal tuvo a la Municipalidad de Putaendo como tercero coadyuvante de los reclamantes.

23 de junio de 2022, el Tribunal realizó la audiencia de revisión de la medida cautelar, acogiendo parcialmente la solicitud en subsidio que permitía la ejecución limitada de la iniciativa y ordenando a la empresa a realizar acciones dirigidas a monitorear y recuperar las especies bajo protección presentes en el sector.

4 de enero de 2024, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental rechazó recurso administrativo de la Municipalidad de Putaendo en contra de la RCA favorable del proyecto (Res. Ex. N° 20249910112)

15 de febrero de 2024, la I. Municipalidad de Putaendo presentó reclamación ante del Tribunal Ambiental en contra de la última resolución del SEA.

28 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia, alegando los abogados Felipe Riesco Eyzaguirre, en representación de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo (R-327-2023); Sabiñe Susaeta Herrera, por Soraya Prado, Ámbar Cádiz y otros vecinos (R-328-2023 y R-327-2023); Esteban Carmona Quintana, por los vecinos Adolfo Helo y Fabián Muñoz (R-335-2023); Rodrigo Avendaño Vergara, por los vecinos Carlos Musat, Eduardo Mercado y Pablo Aranda (R-338-2023); Alejandro Díaz Díaz, de la I. Municipalidad de Putaendo (R-447-2024); Benjamín Muhr Altamirano, del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA; Alvaro Toro Vega, del tercero coadyuvante de los reclamantes; y Sebastián Avilés Bezanilla, por Cía. Minera Vizcachitas Holding, tercero independiente.

