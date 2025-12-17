Triatletas de Algarrobo, Lucas Álvarez y Miguel Bravo, fueron homenajeados en el Congreso por su aporte al desarrollo del deporte

El diputado Arturo Barrios, valoró y destacó la entrega de los triatletas de la comuna de Algarrobo, Lucas Álvarez y Miguel Bravo, reconocimiento que se realizó junto a las concejalas Paloma Escobedo y María Fernanda Vidal, como un justo homenaje a su permanente dedicación y al importante aporte que han realizado al desarrollo del deporte local.

El parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso señaló que “Lucas Álvarez y Miguel Bravo representan el esfuerzo, la constancia y la disciplina que inspiran a toda una comunidad. Su compromiso con el triatlón no solo los ha llevado a destacar en la competencia, sino que también ha contribuido a fomentar una cultura deportiva sana y participativa en Algarrobo”.

Asimismo, subrayó la relevancia que tiene el deporte para personas de todas las edades, indicando que “la actividad física es fundamental para jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, no solo por sus beneficios para la salud, sino también porque fortalece valores como el compañerismo, la perseverancia y la competencia en buena lid”.

El legislador socialista expresó su orgullo por poder apoyar y rendir homenaje a deportistas de la comuna, afirmando que “como Cámara de Diputados tenemos el deber de reconocer a quienes, desde sus territorios, aportan al bienestar de la comunidad y al desarrollo del deporte. Este reconocimiento es también un estímulo para seguir avanzando en políticas públicas que promuevan el deporte y la vida sana en nuestras comunas”.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios reiteró su compromiso de “seguir respaldando iniciativas deportivas en Algarrobo y en todo el Distrito 7, y quiero destacar el rol que cumplen dirigentes, autoridades locales y deportistas en la construcción de comunidades más activas, saludables y cohesionadas”.

IMÁGENES

PURANOTICIA