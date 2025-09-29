Tres viviendas totalmente consumidas y una con daños parciales dejó incendio en cerro El Litre de Valparaíso: parte de una casa colapsó

Tres viviendas completamente consumidas y una cuarta con afectación parcial dejó un incendio estructural registrado a las 6:00 horas en el cerro El Litre de Valparaíso.

La emergencia tuvo lugar en la intersección de calles Luis Cousiño con Pequenes, hasta donde concurrieron ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes concentraron su trabajo en evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles.

La misma institución reportó que una de parte de una vivienda afectada colapsó debido a la voracidad de este siniestro vial en la comuna porteña.

Pese a la gravedad de esta situación, Bomberos de Valparaíso informó que luego de verificar el sector, no se reportaron lesionados ni atrapados.

Ernesto Delgado, capitán de guardia de Bomberos Valparaíso, quien estuvo al mando de la emergencia, informó que "en relación a la alerta 'mayday' que se dio, fue a propósito del colapso de parte de una vivienda donde había bomberos trabajando. Sin embargo, se descartó personas lesionadas o atrapadas".

Asimismo, equipos de emergencia indicaron que se solicitó de manera urgente más personal, además de unidades de escalas y ambulancias en el lugar.

Sobre la causa del fuego, el oficial indicó que "el Departamento de Prevención e Investigación de Incendios DPI de Bomberos Valparaíso realizará peritajes".

Cabe hacer presente que trabajaron también funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso, contingente de Carabineros y personal de la empresa Chilquinta.

