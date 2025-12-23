Gendarme fue detenido por robo de un celular a pasajera de micro en Valparaíso

Por el delito de robo por sorpresa, Carabineros detuvo a un funcionario de Gendarmería en el plan de Valparaíso durante la tarde de este lunes 22 de diciembre.

Se trata de un hombre de 39 años, el cual fue denunciado por el presunto robo de un celular a una pasajera de una micro que circulaba por Av. Pedro Montt.

La víctima señaló que el sujeto le sustrajo el celular desde su mano.

No obstante, el hombre negó en todo momento la acusación. Incluso descendió del microbús junto a la víctima y se dirigieron al edificio Esmeralda, donde personal de la Delegación Presidencial dio aviso a Carabineros de la 2ª Comisaría Central.

A la llegada de los funcionarios policiales, tomaron la denuncia y procedieron a detener al individuo de 39 años, quien pertenece a las filas de Gendarmería.

Según consigna Alerta V Costa, Carabineros constató que el detenido portaba un arma de fuego, tipo pistola, la cual estaba inscrita y con documentación vigente.

Una vez informados los antecedentes al Ministerio Público, se estableció que el gendarme detenido pase a audiencia de control de detención.

La Fiscalía, en tanto, indicó a Puranoticia.cl que el hombre quedó apercibido.

