Adultos mayores resultan damnificados por incendio en su domicilio en Quilpué

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Sol llegó al sitio del suceso para combatir las llamas, las que fueron controladas sin propagarse a otras viviendas del paradero 30.

Martes 23 de diciembre de 2025 08:48
Braseros ubicados en el segundo piso de una vivienda habrían sido la causa de un incendio estructural que afectó a gran parte del inmueble en Quilpué.

La emergencia se registró específicamente en el paradero 30 de la comuna y, según consigna Marga Marga TV, adultos mayores resultaron damnificados.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Sol llegó al sitio del suceso para combatir las llamas, las que fueron controladas sin propagarse a otras viviendas.

Equipos de emergencia brindaron una primera asistencia a las víctimas, las cuales fueron evaluados en su salud, además de realizarse un catastro.

Cabe hacer presente que se suspendió el suministro eléctrico en el sector para facilitar las labores de los voluntarios de Bomberos que combatían el fuego.

