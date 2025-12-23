Conaf llama a extremar medidas para prevenir incendios forestales en la Quinta Región

En el marco de la Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales vigente en la región de Valparaíso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) instó a la comunidad a extremar las medidas de autoprotección para evitar la ocurrencia y mitigar el daño de posibles siniestros.

“En estos días de altas temperaturas, baja humedad relativa y fuerte viento, el llamado es a no usar fuego, herramientas eléctricas o maquinaria que tenga palas o cuchillas en actividades al aire libre, para prevenir incendios forestales”, recalcó el director regional de Conaf, Mauricio Núñez.

Agregó que es sumamente importante, en caso de detectar humos o acciones sospechosas o negligentes en torno al uso del fuego o fuentes de calor, dar aviso inmediato a los teléfonos de emergencia: 130 de la Corporación, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la Policía de Investigaciones.

Asimismo, Núñez subrayó que “durante toda esta semana, considerando las actuales condiciones meteorológicas y el gran número de personas que se espera llegará a la región con motivo de la celebración de Navidad, equipos de Conaf realizarán patrullajes preventivos en sectores de riesgo y de alta ocurrencia histórica de incendios forestales”.

Finalmente, el directivo recordó que provocar un incendio forestal, ya sea de manera negligente o por imprudencia, conlleva una pena de 541 días a cinco años de cárcel, mientras que quien lo inicie de forma intencional arriesga hasta 20 años de presidio.

Para enfrentar posibles emergencias durante esta semana, que estará marcada por altas temperaturas –incluso superiores a los 30°C en algunos puntos de la región-, Conaf mantiene disponibles 30 brigadas, seis aviones cisterna, un avión cisterna pesado, tres helicópteros y tres maquinarias skidder.

Cabe consignar que cinco provincias de la Quinta Región se mantienen con Alerta Amarilla por calor intenso, desde el pasado lunes 22 de diciembre: Valparaíso, Marga Marga, San Antonio, Quillota y Petorca.

PURANOTICIA