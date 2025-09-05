Tres viviendas consume incendio estructural declarado a metros de la Clínica Reñaca

Tres viviendas afectadas y un alto peligro de propagación deja un incendio estructural declarado en el quinto sector de Gómez Carreño, parte alta de Viña del Mar.

Una decena de compañías del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín concurrió hasta la avenida Alejandro Navarrete por este siniestro de grandes proporciones.

El trabajo de los voluntarios se ha centrado en evitar que las llamas se propaguen a viviendas vecinas, considerando que ya han afectado a tres inmuebles.

Cabe hacer presente que la emergencia se registra a algunos metros de la Clínica Reñaca, lo que ha generado preocupación en el centro privado de salud.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA