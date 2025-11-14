Tres sujetos fueron detenidos tras robar especies desde un auto en mall de Concón

Tres sujetos fueron detenidos luego de ser sorprendidos robando especies desde el interior de un automóvil estacionado en un centro comercial de Concón.

El eficaz trabajo del personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros permitió recuperar todas las especies sustraídas por los antisociales.

La teniente Camila Molina, de la 4ª Comisaría de Concón, indicó que "gracias al trabajo focalizado del personal de la SIP de esta unidad se recuperaron las especies extraídas".

Entre ellas, se incautó un sistema inhibidor de señal, herramientas conocidas para la comisión de delitos de robo y cinco teléfonos celulares.

"Estas acciones forman parte de los servicios preventivos orientados a fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la comunidad", cerró la oficial.

