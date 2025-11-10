Tres sujetos fueron detenidos en Concón por mantener elementos usados para cometer delitos: tenían dinero argentino en su poder

Click acá para ir directamente al contenido
Lunes 10 de noviembre de 2025 08:22
Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros detuvieron a tres individuos que portaban elementos para cometer delitos.

El procedimiento se llevó a cabo en la comuna de Concón, en el marco de servicios preventivos desplegados por funcionarios de la institución policial.

En ese sentido, los carabineros de la Cuarta Comisaría de la comuna capturaron a los hombres que mantenían en su poder un machete, cuchillo y otras herramientas.

Los uniformados hicieron hincapié en que este tipo de elementos son comúnmente utilizados para cometer delitos, especialmente para robo de vehículos.

De igual forma, el procedimiento permitió la incautación de dinero en efectivo de procedencia argentina, lo que permite pensar que fue producto de un robo.

