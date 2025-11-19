Tres sujetos con amplio prontuario policial fueron detenidos en La Cruz por movilizarse en automóvil robado en La Calera

Tres individuos fueron detenidos en La Cruz por movilizarse a bordo de un automóvil que mantenía encargo vigente por robo desde La Calera.

El procedimiento se llevó a cabo por carabineros de la Tenencia La Cruz durante patrullajes preventivos realizados la madrugada de este miércoles.

En ese contexto, los uniformados observaron que el conductor de un automóvil que iba a ser fiscalizado decidió evadir el procedimiento en La Cruz.

Tras darle alcance, los efectivos policiales verificaron que el vehículo en cuestión mantenía encargo vigente por robo desde la ciudad de La Calera.

Así es como procedieron a la detención de tres sujetos, de 22, 28 y 37 años, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales.

Una vez puestos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, se instruyó que los tres delincuentes pasen a audiencia de control de detención.

