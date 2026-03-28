Tres sismos en menos de una hora en la zona central del país: Dos en Quintero uno en Talca

Tres movimientos telúricos de mediana intensidad se han registrado en la zona central del país.
Al menos tres temblores en menos de una hora se han registrado en la zona central del país según los reportes del Centro Sismológico Nacional perteneciente a la Universidad de Chile.
El primero de ellos ocurrió a las 16:52 horas con una intensidad de 4,6 grados y cuyo epicentro se situó a 33 kilómetros al NO de Quintero a una profundidad de 28 kilómetros.
Este sismo reportó intensidades Mercalli de V grados en Puchuncaví, Concón, Quintero y Olmué.
Un segundo movimiento se registró a las 17:39 horas muy cerca del anterior. A 35 kilómetros al NO de Quintero a una profundidad de 31 kilómetros y con una intensidad de 3,1 grados.
El tercero tuvo su epicentro en Talca y tuvo una magnitud de 3,2 grados.
PURANOTICIA