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Tres sismos en menos de una hora en la zona central del país: Dos en Quintero uno en Talca

Tres sismos en menos de una hora en la zona central del país: Dos en Quintero uno en Talca

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Tres movimientos telúricos de mediana intensidad se han registrado en la zona central del país.

Tres sismos en menos de una hora en la zona central del país: Dos en Quintero uno en Talca
Sábado 28 de marzo de 2026 18:16
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Al menos tres temblores en menos de una hora se han registrado en la zona central del país según los reportes del Centro Sismológico Nacional perteneciente a la Universidad de Chile.

El primero de ellos ocurrió a las 16:52 horas con una intensidad de 4,6 grados y cuyo epicentro se situó a 33 kilómetros al NO de Quintero a una profundidad de 28 kilómetros.

Este sismo reportó intensidades Mercalli de V grados en Puchuncaví, Concón, Quintero y Olmué.

Un segundo movimiento se registró a las 17:39 horas muy cerca del anterior. A 35 kilómetros al NO de Quintero a una profundidad de 31 kilómetros y con una intensidad de 3,1 grados.

El tercero tuvo su epicentro en Talca y tuvo una magnitud de 3,2 grados.

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