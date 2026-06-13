En prisión preventiva queda sujeto acusado de apuñalar a su expareja y atropellar a carabinero en servicio en Valparaíso

En prisión preventiva quedó el hombre imputado por los delitos de femicidio frustrado y homicidio frustrado de un carabinero en servicio, luego de protagonizar un violento episodio el viernes en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso.

La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso durante la audiencia de formalización, instancia en la que el Ministerio Público expuso los antecedentes que vinculan al acusado con la agresión a su expareja y el posterior atropello de un funcionario policial que intentaba interceptarlo durante su huida.

Asimismo, el tribunal porteño fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, período en el que la Fiscalía coordinará a las policías para que se realicen diversas diligencias que busquen esclarecer completamente los hechos.

El caso se remonta a la mañana del viernes, cuando una mujer denunció haber sido atacada con un arma cortopunzante por su expareja en Placilla. Tras la agresión, el sujeto escapó en una camioneta, iniciándose un operativo para dar con su paradero.

El seguimiento fue posible gracias a que la víctima mantenía activada una aplicación de geolocalización en su teléfono celular, lo que permitió conocer en tiempo real los desplazamientos del vehículo y coordinar controles en distintos puntos de la ruta.

Durante el procedimiento, un cabo segundo de Carabineros intentó detener el avance del imputado realizando desvíos de tránsito. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las instrucciones policiales, se desplazó por la berma y atropelló al funcionario, quien resultó con lesiones de carácter reservado, siendo derivado al Hospital Carlos van Buren y posteriormente al Hospital de Carabineros.

Pese a que el carabinero utilizó su arma de servicio para intentar frenar la huida, el sujeto continuó escapando hasta ser finalmente interceptado y detenido por personal policial en el sector del camino La Pólvora, en la parte alta de la comuna.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de la justicia y este sábado quedó sujeto a la medida cautelar más gravosa, al estimar el tribunal que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que "estamos conformes con lo resuelto por el tribunal de garantía en orden a dejar en prisión preventiva al delincuente por homicidio frustrado de un carabinero y tentativa de homicidio a otro carabinero, además de las lesiones que le causó a su expareja".

Junto a recordar que el Ministerio de Seguridad Pública es querellante en esta causa y a adelantar que esperan perseverar en la tentativa de femicidio de su expareja, Millones informó que "el seremi de Seguridad, Hernán Silva, visitó al oficial herido en el Hospital de Carabineros, acompañándolo y viendo su estado de evolución".

PURANOTICIA