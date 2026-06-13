Senadora Karol Cariola respalda proyecto de planta de jibia en Puchuncaví y critica "asfixia" a la pesca artesanal

Hasta Quintero llegó la senadora Karol Cariola para reunirse con dirigentes y trabajadores de la Federación de Pescadores Artesanales de Quintero y Puchuncaví, instancia en la que expresó su respaldo al proyecto de una planta procesadora de jibia impulsada por los propios trabajadores de mar de la zona.

Durante la visita, la parlamentaria del Partido Comunista (PC) destacó la importancia de la iniciativa, señalando que permitirá otorgar valor agregado a los recursos extraídos por la pesca artesanal, fortaleciendo la actividad económica local y mejorando las condiciones de vida de cientos de familias vinculadas al mar.

“Los trabajadores y trabajadoras que hoy se han planteado la necesidad de darle mayor valor al trabajo de lo que recuperan desde el mar, están desarrollando una iniciativa muy importante. Por eso hacemos un llamado a que tanto las autoridades nacionales como locales contribuyan al buen desarrollo de este proyecto”, señaló Cariola.

La senadora agregó que "se han tomado todas las medidas para evitar cualquier elemento relacionado con la contaminación y para mejorar las condiciones de convivencia con la comunidad. Estamos disponibles para acompañarlos en este proceso, porque constituye un ejemplo de cómo los propios pescadores pueden generar mecanismos para agregar valor a su trabajo y mejorar sus oportunidades de desarrollo”.

La congresista del PC también manifestó que "tenemos una alta preocupación por cómo se ha venido asfixiando a la pesca artesanal. Nuestra decisión es respaldar a los pescadores artesanales, avanzar hacia una nueva Ley de Pesca y defender los logros alcanzados, como la prohibición de la pesca de arrastre para la jibia”.

Asimismo, abordó la situación ambiental de zona y señaló que el Estado mantiene una deuda con las comunidades afectadas por la contaminación histórica de la zona y que es necesario fortalecer la fiscalización y las medidas de protección para la población.

Por su parte, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, Hugo Poblete, comentó que "la senadora nos ha apoyado desde hace tiempo y estamos muy agradecidos de que haya venido a conocer nuestra realidad en terreno. Este proyecto será una empresa controlada por los trabajadores. Los 320 pescadores son propietarios del terreno y serán dueños de esta planta”, explicó.

Poblete sostuvo también que "con esta empresa podremos enfrentar en parte una problemática histórica que nuestros padres y abuelos no pudieron resolver. Hoy tenemos una solución concreta y nos preocupa que algunas autoridades no respalden un proyecto tan importante para estas comunas, especialmente considerando que se trata de una planta de propiedad de los propios trabajadores”.

La planta procesadora de jibia busca fortalecer la actividad pesquera artesanal de Quintero y Puchuncaví, permitiendo mejorar la comercialización del recurso y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para las familias ligadas al mar.

PURANOTICIA