Tres personas resultaron lesionadas tras volcamiento de camión en Los Andes: impactó una moto y una camioneta

Tres personas resultaron lesionadas luego que un camión volcara en la ruta 60CH en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

El accidente se produjo en el kilómetro 65.1, a la altura de la Escuela de Alta Montaña.

El conductor de la máquina se habría quedado sin frenos, por lo cual perdió el control e impactó contra una motocicleta y camioneta.

Dos de los afectados sufrieron lesiones graves, mientras que la tercera persona resultó con golpes, según consigna radio Biobío.

Debido a esto, los heridos fueron trasladados por equipos de emergencia hasta un centro de salud.

(Imagen: Grupo Cruce Los Libertadores)

