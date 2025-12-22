52% de avance registra proyecto habitacional para 32 familias en Valparaíso

A tres meses de la primera piedra, el proyecto social «Quebrada Horizonte», para 32 familias de Valparaíso, lleva un 52% de avance. Para constatarlo, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto al comité Fuerza Pobladora, realizaron una visita al departamento piloto completamente terminado.

La obra se encuentra situada en lo alto de cerro Los Placeres, en la calle Cabritería, y consta de dos edificios divididos en cuatro plantas. Forma parte del Plan de Emergencia Habitacional y fue levantado al alero del programa Fondo Solidario de Elección de la Vivienda, DS49, con un financiamiento sobre los dos mil millones de pesos.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, comentó que se trata de un "este es un proyecto que lleva un 52% de avance. Hoy, las familias han conocido la primera vivienda para ver cómo está avanzando este proyecto. Un proyecto de 32 familias, que da cuenta, también, que las familias pueden permanecer en el lugar donde han habitado siempre”.

La directora (s) del Serviu, Nerina Paz, expresó que “estamos super contentos de esta visita, en particular por la emoción de cada una de las vecinas que están conociendo el departamento piloto. Se vieron sorprendidas con los términos de los estándares que tienen hoy día los proyectos habitacionales. Es un proyecto que contempla departamentos de alrededor de 58 metros cuadrados, que tiene termopanel, que tiene envolvente térmica, que tiene además revestimiento de piso”.

A juicio de Erika Verdejo, representante del comité Fuerza Pobladora, "está muy, pero muy avanzado. La calidad de las cosas que están ocupando son muy buenas, todo excelente. Hay ganas por venirse a vivir rápido, emocionados, no hay palabra para describir que ahora mismo el departamento piloto está excelente, lindo”.

Los departamentos tipo tienen un área de 58,59 metros cuadrados y contienen sala de estar, comedor, cocina, logia, baño, dormitorios y balcón.

PURANOTICIA