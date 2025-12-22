Refuerzan dotación del paso Los Libertadores para agilizar ingreso de turistas extranjeros

Ya comenzó oficialmente la temporada de verano 2026 en el hemisferio sur, y como se ha hecho una tradición, todo el territorio nacional y la región de Valparaíso se preparan para recibir a los turistas extranjeros, principalmente a los que ingresan desde Argentina.

Fue en este contexto que la Delegación Provincial de Los Andes junto a Sernatur realizaron una visita al Complejo Fronterizo Los Libertadores, principal puerta de entrada de los visitantes del otro lado de la cordillera, con la finalidad de monitorear su funcionamiento, reforzar la coordinación intersectorial y entregar información turística y contactos policiales y en casos de emergencias.

Durante el recorrido, el delegado Cristián Aravena destacó que “hemos preparado un plan de contingencia de esta temporada estival, que ya partió en su implementación, y que ha implicado un aumento en las dotaciones de todos los servicios fiscalizadores de este Paso Fronterizo y también un trabajo en función de la coordinación en el tránsito del mismo. Así que estamos preparados para recibir a todos quienes nos vengan a visitar”.

La autoridad especificó que el refuerzo se realiza en todas las áreas de fiscalización, es decir, Aduanas, PDI, SAG y de la Unidad de Pasos Fronterizos.

La temporada anterior se registró un peak de ingreso de turistas extranjeros por el Paso Los Libertadores, principalmente de visitantes argentinos. Entre los meses de diciembre y marzo se registraron 612 llegadas, duplicando las cifras de la temporada 2023-2024, motivados en gran parte por el llamado “turismo de compras”.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, explicó que “para esta temporada se espera una demanda un poco más moderada del peak que alcanzamos el año pasado, pero de todas maneras con gran afluencia y mayoritariamente en el mes de enero”. La autoridad de turismo agregó que esta situación se fundamenta en la situación económica actual del vecino país.

ARGENTINOS EN CHILE

A pesar de que se espera una disminución en la visita de turistas argentinos en comparación a la temporada anterior, el vecino país continúa siendo el principal emisor de visitantes extranjeros de la región de Valparaíso y el país.

Aunque se espera un mayor movimiento para la próxima semana (Año Nuevo) y el mes de enero, el movimiento es permanente en el complejo fronterizo.

Florencia Borgui, visitante de Mendoza, señaló que “venimos habitualmente a Chile, cuando se puede, una vez al año o más. Lo que más me gusta es la cercanía y la verdad es que la costa que tienen es preciosa, siempre es limpia, siempre nos reciben bien, son muy amables, siempre es un placer venir”.

En tanto, Daniel Oruste, turista argentino, agregó que “vengo seguido, la verdad es que ya he perdido la cuenta, la última vez que vine fue en septiembre pasado. Lo que más me gusta es que me tratan excelente, las playas divinas y bueno, las compras, tenemos eso también nos atrae mucho”.

Durante esta temporada, el Paso Fronterizo Los Libertadores funciona de manera ininterrumpida las 24 horas, y el llamado a los turistas es a que puedan adelantar sus trámites en frontera, realizando con anticipación la Declaración SAG/Aduana en la web ingresoachile.cl.

Del mismo modo, se realizó un llamado a elegir servicios turísticos formales y registrados en Sernatur, los que se pueden encontrar en la web serviciosturisticos.sernatur. cl .

PURANOTICIA