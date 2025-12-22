Fortalecen el desarrollo productivo local a través de la internacionalización de 155 pymes de la región de Valparaíso

Con el objetivo de impulsar la internacionalización de empresas de la región de Valparaíso como una herramienta estratégica para diversificar la matriz productiva, abrir nuevos mercados y fortalecer el empleo enfocado especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), se materializó el proyecto de transferencia del fondo Internacionalización, Innovación y Competitividad Empresas del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y ejecutado por Pro Chile.

Este proyecto, llevado a cabo a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gore, y cuya inversión asciende a los $245 millones, contempló la ejecución de 18 iniciativas de promoción comercial internacional, que beneficiaron a 155 empresas de 25 comunas de la región de Valparaíso, principalmente pymes de sectores estratégicos como fruta fresca, fruta seca y deshidratada, vinos de nicho, y economías creativas, impactando positivamente en 1.556 empleos directos asociados.

El gobernador Rodrigo Mundaca comentó que "estamos concluyendo un proyecto tremendamente importante que desarrollamos durante varios años, que buscaba la internacionalización de las empresas productoras regionales de fruta fresca, fruta seca, vinos de niño, industria creativa. Proyecto que concluye con 18 actividades de promoción de exportaciones, impactó en 155 empresas regionales, generó más de 1.500 puesto de empleos".

De esta manera, el trabajo conjunto con ProChile se traduce en oportunidades reales para las empresas, el empleo y la proyección internacional de la región de Valparaíso, lo que refleja el esfuerzo concreto por invertir en la internacionalización como política de desarrollo productivo.

Al inicio del proceso, los mercados en ejecución correspondían a 11 países, entre los que destacaban España, Estados Unidos, Francia, Japón y México. Asimismo, se proyectó como mercados objetivos un total de 16 países, entre los cuales se incluyó Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Rusia y Taiwán. Como resultado, la proyección de negocios alcanzó más de 12.128 millones de pesos, lo que representa una multiplicación de la inversión regional de 49,5 veces, lo que demuestra el alto retorno económico y estratégico de este tipo de iniciativas.

Ivo Sandoval, director regional de ProChile, dijo que la iniciativa “proyectó negocios por más de 13 millones de dólares; en ese sentido, es un impacto enorme para nuestra región, para el sector exportador, para el sector de fruta fresca, fruta deshidratada, vinos de nicho, economías creativas, todos sectores estratégicos para nuestra región de Valparaíso".

Cabe señalar que el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gore de Valparaíso permite llevar a las empresas regionales a mercados internacionales, reduciendo brechas y generando oportunidades reales de crecimiento, con un impacto directo en las pymes, promoviendo diversificación sectorial y territorial, y posicionando a la región de Valparaíso en el mundo.

