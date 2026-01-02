Tres personas resultaron lesionadas tras la colisión entre vehículo y un tren de carga en La Cruz

Tres personas resultaron lesionadas producto de la colisión entre el vehículo en el que se desplazaban y un tren de carga en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

Una persona adulta fue trasladada al Hospital Biprovincial con lesiones de carácter reservado.

El ferrocarril circulaba en dirección hacia Quillota cuando embistió al auto en el cruce La Palmilla, durante la tarde de este viernes.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, Mauricio Arancibia, informó que “tuvimos un accidente vehicular donde colisionó el tren de carga con un vehículo menor. En el vehículo menor iban tres personas, un adulto y tres menores. La persona adulta fue trasladada al Hospital Biprovincial con lesiones de carácter reservado“.

“No fue necesario el traslado de los dos menores al mismo hospital, siendo evaluados también por personal del Samu, que llegó con tres unidades al mismo incidente”, agregó.

