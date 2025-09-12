Tres personas resultaron lesionadas tras colisión entre un camión de alto tonelaje, un vehículo y un microbús en San Antonio

Un camión de alto tonelaje, un vehículo menor y un microbús colisionaron durante la tarde de este viernes en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Tres personas resultaron lesionadas producto del accidente vehicular que se registró en el empalme a la ruta de la Fruta, en el sector de la rotonda Curicó.

Al lugar llegaron tres unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, ambulancias del SAMU y personal de Carabineros.

(Imagen: @SanAntonio_SOS)

