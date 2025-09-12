Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Tres personas resultaron lesionadas tras colisión entre un camión de alto tonelaje, un vehículo y un microbús en San Antonio

Tres personas resultaron lesionadas tras colisión entre un camión de alto tonelaje, un vehículo y un microbús en San Antonio

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El accidente vehicular se registró en el empalme a la ruta de la Fruta, en el sector de la rotonda Curicó.

Tres personas resultaron lesionadas tras colisión entre un camión de alto tonelaje, un vehículo y un microbús en San Antonio
Viernes 12 de septiembre de 2025 21:20
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un camión de alto tonelaje, un vehículo menor y un microbús colisionaron durante la tarde de este viernes en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Tres personas resultaron lesionadas producto del accidente vehicular que se registró en el empalme a la ruta de la Fruta, en el sector de la rotonda Curicó.

Al lugar llegaron tres unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, ambulancias del SAMU y personal de Carabineros.

(Imagen: @SanAntonio_SOS)

PURANOTICIA

Cargar comentarios