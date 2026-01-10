Banda dedicada al narcotráfico por delivery es detenida por la PDI en la provincia de San Antonio

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) San Antonio detuvieron a dos sujetos mayores de edad, integrantes de una banda criminal dedicada a la venta de drogas por delivery, que operaba en las comunas de Algarrobo y El Quisco, en el litoral central.

El procedimiento se enmarca en una investigación dirigida a desarticular puntos de venta de droga, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, la cual permitió establecer el modus operandi de los imputados, quienes realizaban entregas de sustancias ilícitas directamente a domicilio.

Durante el operativo, uno de los detenidos intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado por los detectives. Al momento de su aprehensión, el sujeto portaba un arma de fuego marca Glock, con su cargador completo y 15 municiones calibre 9 milímetros.

Según informó la subinspectora Fernanda Cárcamo Mansilla, de la BRIANCO San Antonio, se logró la incautación de diversas drogas, entre ellas 121,26 gramos de cannabis, 6,23 gramos de clorhidrato de cocaína y 15,97 gramos de ketamina, además de elementos utilizados para la dosificación de las sustancias.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, pasando a control de detención por infracción a la Ley 20.000 de Drogas y a la Ley 17.798 sobre Control de Armas, mientras continúan las diligencias para determinar si existen más involucrados.

