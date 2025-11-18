Tres personas lesionadas deja volcamiento de un camión 3/4 en ruta Las Palmas en dirección a Viña del Mar

Click acá para ir directamente al contenido
Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la máquina que trasladaba elementos de construcción en el kilómetro 6,7, sector paso interior Limache.

Martes 18 de noviembre de 2025 18:17
Tres personas resultaron lesionadas por el volcamiento de un camión 3/4 en la ruta Las Palmas, en dirección a Viña del Mar.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la máquina que trasladaba elementos de construcción en el kilómetro 6,7, sector paso interior Limache.

Los lesionados fueron derivados a un recinto asistencial por una ambulancia de la concesionaria.

A la emergencia concurrieron tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

Cabe señalar que la pista derecha está restringida al tránsito por el trabajo que de los equipos de emergencia.

