Autoridades coordinan plan de seguridad para el Hospital Van Buren de Valparaíso ante aumento de hechos delictuales en su entorno

Con el objetivo de abordar los problemas de seguridad que afectan al Hospital Carlos Van Buren y su entorno, diversas autoridades se reunieron en una instancia estratégica encabezada por la general de la V Zona de Carabineros, Patricia Vásquez Muñoz.

El encuentro contó con la participación del director del hospital, Dr. Juan Patricio Castro, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero Carvajal, la alcaldesa Camila Nieto, el concejal Lukas Cáceres y representantes del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y del hospital.

Entre los principales temas tratados destacaron la implementación de medidas para reforzar la seguridad privada dentro del recinto y el control de actividades ilícitas en sus alrededores. Uno de los puntos centrales fue la propuesta de establecer un "libro de novedades" para registrar las intervenciones de Carabineros en el hospital, lo que permitiría garantizar trazabilidad y evaluar la efectividad de las acciones realizadas.

El Dr. Juan Patricio Castro valoró positivamente el encuentro y destacó la disposición de las instituciones participantes para trabajar en conjunto. "Agradezco el compromiso de Carabineros, el municipio, la seremi de Seguridad Pública y el servicio de salud. Este trabajo colaborativo es fundamental para enfrentar los desafíos que tenemos", señaló.

Otro tema relevante fue el aumento del comercio informal y la presencia de personas en situación de calle en las inmediaciones del hospital. Si bien se han realizado operativos para retirar rucos y fiscalizar el comercio ambulante, las autoridades reconocieron que estas medidas aún son insuficientes y se comprometieron a intensificar los esfuerzos.

Por su parte, la general Vásquez destacó la importancia de establecer protocolos claros entre Carabineros y la seguridad privada del hospital. Además, se propuso reforzar las rondas preventivas en horarios críticos, especialmente durante la noche, como una estrategia para mejorar la seguridad en el sector.

En el marco de estas iniciativas, también se mencionó la reciente creación de la Mesa de Seguridad y Salud en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, lanzada el pasado 28 de noviembre en el mismo hospital. Este espacio busca articular acciones entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y los municipios, con el objetivo de garantizar entornos seguros para pacientes y trabajadores.

Las autoridades coincidieron en que mejorar la seguridad no solo es fundamental para proteger a quienes acuden al hospital, sino también para asegurar un entorno digno y una atención sanitaria de calidad.

