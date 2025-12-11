Refuerzan llamado a la prevención de incendios forestales en la región de Valparaíso

El subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, visitó la central de coordinación regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Palma 1, en Valparaíso, para compartir con el equipo técnico-profesional, interiorizarse sobre las capacidades operativas y reforzar el llamado a la prevención de incendios forestales.

En compañía del seremi de Agricultura, Sergio Salvador, y del director regional de la Corporación, Mauricio Núñez, la autoridad nacional recorrió los diferentes puestos de trabajo dentro del recinto y reconoció la abnegada labor de brigadistas, prevencionistas, despachadores, pilotos de aeronaves y personal administrativo.

Durante la jornada, asimismo, el subsecretario Espinoza destacó que “el Gobierno ha destinado más de $160 mil millones en un plan de mitigación, control y prevención de incendios forestales. Además, estamos trabajando con un comando unificado y con dos herramientas que nos permiten hoy día poder tener menor afectación de hectáreas, a través de un sistema denominado ‘botón rojo’ y también a través del ‘golpe único’, que nos permite poner toda la disponibilidad del material para el combate y la prevención de los incendios forestales”.

Por su parte, el seremi de Agricultura, Sergio Salvador, hizo hincapié en las medidas que debería adoptar la comunidad para evitar la ocurrencia y mitigar el daño de emergencias forestales, tales como “no realizar trabajos con herramientas que produzcan chispas en las horas de mayor temperatura, viento y menor humedad. Tenemos casos con el uso de galleteras, soldadoras y desbrozadoras en sectores con parcelaciones, donde no se ha hecho el despeje del perímetro de las viviendas”.

En la misma línea, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, recalcó que “es sumamente importante relevar la prevención. Al momento llevamos 151 incendios forestales en la región, con 300 hectáreas afectadas. Por lo tanto, el llamado es a minimizar cualquier acción que pueda provocar un siniestro. De la misma manera, cualquier vecino o vecina que pueda detectar un foco, llamar al 130 de la Corporación, al 132 de Bomberos o al 133 de Carabineros”.

Finalmente, Núñez resaltó que “este mes vamos a implementar 30 brigadas. Tenemos seis aviones, cuatro helicópteros, dos skkider (maquinaria pesada) y también viene el avión tanquero”.

