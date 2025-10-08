Tres personas lesionadas deja colisión entre tren de carga y camión en localidad quillotana de San Pedro

Tres personas resultaron lesionadas tras la colisión entre un tren de carga y un camión, en la localidad San Pedro de la comuna de Quillota,

El accidente que se produjo la tarde de este miércoles provocó el corte total de la ruta F-390 en ambos sentidos.

La encargada de turno de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Quillota, Damary Paredes, informó que el tren de carga proveniente desde Ventanas colisionó con un camión en el que viajaban tres personas.

Los afectados fueron atendidos en el lugar por el equipo de base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Quillota.

“Los tres ocupantes del camión están siendo evaluados por personal de salud, al parecer con lesiones leves. El vehículo sufrió sólo daños menores en su parte delantera”, indicó la funcionaria.

Respecto a la interrupción de tránsito en la ruta F-390 debido a que el vehículo mayor quedó cruzado sobre la vía, Paredes señaló que “el tránsito fue segregado por el equipo de Gestión de Riesgo y en este momento Carabineros realiza los peritajes para establecer las causas del hecho”, señaló.

Cabe señalar que cerca de las 15:00 horas, fue retirado el tren de la vía en el cruce de Lo Varela en San Pedro, mientras que el camión fue posicionado en zona segura, lo que permitió la habilitación de la ruta F-390 en ambos sentidos de la calzada.

