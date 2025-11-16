Tres personas fueron detenidas en la región de Valparaíso por negarse a ser vocales

Tres personas fueron detenidas en la región de Valparaíso debido a que se negaron a ser vocales de mesa, en el marco del proceso eleccionario en la zona.

Así lo dio a conocer el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, quien recordó que ser vocal de mesa "es una obligación, bajo la legislación chilena" si es que las personas a las que les correspondía dicha función no habían llegado en ese momento.

De todas maneras, la autoridad de Gobierno precisó que hasta el momento en la región de Valparaíso "se ha desarrollado con normalidad el proceso eleccionario" y, de hecho, antes de las 12:00 horas ya estaban al 100% las mesas instaladas en la región.

Asimismo, subrayó que pasado el mediodía se registró aglomeración de votantes en varios establecimientos, por lo que se reforzaron las medidas de autoprotección.

"Les recomendamos el uso del bloqueador, de protección solar y de hidratación", señaló el máximo representante del Presidente Boric en la Quinta Región.

Finalmente expuso que "en los diferentes locales de votación de la región de Valparaíso están funcionando con total normalidad y a plenitud de su carga".

