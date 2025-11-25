Tragedia en San Felipe: colisión frontal entre auto chileno y argentino deja tres muertos y dos niños graves en autopista Los Andes

Tres personas perdieron la vida producto de un accidente de tránsito registrado a eso de las 6:00 horas en la autopista Los Andes, en la comuna de San Felipe.

Se trató de una violenta colisión frontal entre un auto de patente chilena y otro de patente argentina, la cual le costó la vida a dos trasandino y a un compatriota.

El hecho representa una verdadera tragedia, ya que en el automóvil argentino viajaban, además, dos menores de edad que resultaron con lesiones graves.

Carabineros señaló que "en el lugar se estableció la participación de dos vehículos: uno con patente chilena y un ocupante conductor, y el segundo vehículo de patente argentina con cuatro ocupantes, dos adultos y dos menores quienes, por causas que serán investigadas, impactaron de frente".

Sobre lo anterior, agregaron desde la policía uniformada que "resultó fallecido el conductor del primer móvil y del segundo móvil argentino resultó fallecido el conductor junto con la copiloto, quedando dos menores con lesiones graves, siendo trasladados al Hospital San Camilo y de Los Andes".

Si bien, las causas del accidente están siendo investigadas, lo cierto es que la comuna aconcagüina amaneció cubierta de una densa neblina, lo que pudo haber influido.

Al lugar de la emergencia concurrieron Bomberos de San Felipe, personal del SAMU y de Carabineros, además de los funcionarios de la autopista.

Cabe hacer presente que el tránsito se encuentra totalmente suspendido.

"En el kilómetro 24,5, sector puente Las Tinajas, en dirección a San Felipe. Tránsito suspendido hacia Panquehue y desde Tres Esquina a ruta 5 Norte", señaló la concesionaria a través de las redes sociales.

"Prefiera alternativas y avance con precaución", agregaron.

