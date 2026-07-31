Tres personas detenidas deja nueva «Ronda Impacto» de Carabineros en Valparaíso

Tres personas detenidas fue el saldo que dejó una nueva «Ronda Impacto» realizada por Carabineros de la Prefectura de Valparaíso, en el marco de los servicios preventivos destinados a reforzar la seguridad en distintos sectores de la comuna porteña.

El despliegue operativo se concentró en lugares estratégicos de la ciudad, como los miradores y Caleta Portales, trabajo que se desarrolló de manera coordinada con personal de la Armada, la Policía de Investigaciones (PDI) y otros organismos.

Como resultado de la fiscalización, Carabineros concretó la detención de tres personas, dos de ellas por mantener órdenes de detención vigentes, mientras que el tercer aprehendido corresponde al conductor de un taxi que fue sorprendido realizando transporte de pasajeros sin contar con la licencia profesional requerida.

Durante la jornada también se efectuaron 120 controles preventivos, tanto de identidad como vehiculares, además de cursarse 10 infracciones: cinco por incumplimientos a la Ley de Tránsito y otras cinco por infracciones a la Ley de Alcoholes.

La teniente coronel Marycarmen Madiavilla, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso, explicó que "se realizaron diferentes despliegues operativos enfocados en miradores y Caleta Portales, un trabajo realizado junto a la Armada, la PDI y diferentes estamentos para verificar los delitos que se mantienen. Se realizaron controles, logrando la detención de sujetos que mantenían órdenes vigentes".

Asimismo, la oficial destacó que "el trabajo de la Prefectura de Valparaíso tiene un compromiso permanente e instamos a cada uno de los ciudadanos a realizar las denuncias para poder focalizar el delito y de esa forma atacarlo".

Desde Carabineros reiteraron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Valparaíso con el objetivo de fortalecer la prevención, aumentar la presencia policial y combatir los delitos de mayor connotación social.

PURANOTICIA