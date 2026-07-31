Ministerios coordinan obras y plan de mitigación para recuperar la Av. Altamirano y asegurar la conectividad a Playa Ancha

Con el objetivo de restituir de forma definitiva la seguridad vial y resguardar el borde costero de Valparaíso, la seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso, Patricia Terán, junto al seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, iniciaron un trabajo coordinado para ejecutar la reparación integral de la avenida Altamirano.

La intervención se desarrollará bajo el decreto de emergencia promulgado por el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, medida que permitirá agilizar los procesos de licitación y entregar una respuesta oportuna a la contingencia que afecta a la comuna.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los $3.000 millones y un plazo de ejecución estimado de al menos seis meses, periodo durante el cual las obras se desarrollarán en dos etapas:

Obras Marítimas: La Dirección de Obras Portuarias (DOP) ejecutará trabajos de protección costera para estabilizar el borde marítimo y resguardar la infraestructura frente al oleaje y las marejadas.

La ejecutará trabajos de protección costera para estabilizar el borde marítimo y resguardar la infraestructura frente al oleaje y las marejadas. Obras Viales: Una vez finalizada la estabilización del borde costero, la Dirección de Vialidad desarrollará las labores de reparación de la calzada para restablecer la conectividad del sector.

Al respecto, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán Pino, destacó:

"Esta obra es el resultado de un trabajo en conjunto del Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los servicios involucrados. Estamos trabajando en una solución definitiva y de gran envergadura para Avenida Altamirano. Desde el Ministerio de Obras Públicas estaremos desplegados en terreno para ejecutar la obra con la mayor celeridad posible".

PLAN DE MITIGACIÓN

En paralelo al inicio de las obras de ingeniería, la Seremi de Transportes, en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso y los operadores del transporte público, trabaja en la definición de desvíos y recorridos alternativos para disminuir el impacto que tendrán las faenas sobre el tránsito.

Al respecto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela Saavedra, señaló:

"Como parte de este trabajo en conjunto estamos preparando los programas de mitigación del transporte público regional mientras se ejecutan las obras. Nuestro objetivo es garantizar las frecuencias del servicio de transporte regional y dar acceso y movilidad a los sectores más sensibles de la zona. Estamos especialmente enfocados en mantener la conectividad en la Caleta El Membrillo, los establecimientos educacionales y los establecimientos de salud".

MUNICIPIO VALORÓ COORDINACIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó el trabajo conjunto realizado para acelerar una solución en esta importante vía de la comuna.

"Como municipio fuimos parte de las gestiones con las autoridades de Gobierno para acelerar una respuesta frente a esta situación, porque sabemos la importancia que tiene Avenida Altamirano para las vecinas y vecinos de Playa Ancha y para toda la ciudad. Esperamos que estos trabajos se ejecuten con la mayor rapidez posible, resguardando siempre la calidad de las obras. Desde el municipio estaremos monitoreando su desarrollo y colaborando en todo lo necesario para que las faenas afecten lo menos posible la conectividad de este importante eje y de las comunidades que dependen diariamente de esta vía".

Las autoridades informaron que ambos ministerios mantendrán un monitoreo permanente del tránsito y del avance de las obras. Asimismo, se implementará una campaña de difusión dirigida a vecinos, comunidades educativas e instituciones de salud, con el propósito de informar oportunamente sobre los desvíos y las alternativas de transporte disponibles durante la ejecución de los trabajos.

PURANOTICIA