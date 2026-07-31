Gestionan bypass en El Olivar para evitar interrupción del transporte por obras en socavón que tomarán 40 días

La gestión para que se habilite un bypass que permita mantener la conectividad en el sector de El Olivar, mientras se realicen los trabajos de reparación del socavón que afectó a la Av. El Tamarugal, está realizando la Municipalidad de Viña del Mar luego de nuevo Cogrid comunal llevado a cabo en el estadio Sausalito.

En la reunión, en la que participaron los directores de diversas unidades municipales, el capitán de Puerto, comandante Jacob Silva; el prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita; Chilquinta y EFE, se abordó el refuerzo de las medidas preventivas implementadas y el seguimiento del estado de las comuna tras los sistemas frontales.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “nos pudimos articular con los servicios públicos y privados, con la ausencia de Senapred y la delegación presidencial, así que les vamos a enviar el resumen de nuestro Cogrid”.

Respecto del estado del socavón en el sector de El Olivar, precisó que “es un proyecto que va a demorar por lo menos 40 días, así que el Ministerio de Transportes se comprometió para el lunes entregar una resolución para ver si podemos tener un bypass por calle Doñihue y así evitar que perdamos la posibilidad de que pase el transporte público”.

En ese sentido, se informó que las obras a cargo del Serviu se iniciarán este lunes 3 de agosto y que, pese a esta emergencia, el Cesfam Juan Carlos Baeza ubicado justo en el área se encuentra atendiendo de manera normal.

SOCAVONES EN LA COMUNA

En cuanto a otros socavones que dejaron los sistemas frontales anteriores, la alcaldesa dijo que “nos informaron que está pendiente la posibilidad de trabajar sobre los socavones en calle Calafquén -que está cerrada- en el sector de Los Pinos, en Reñaca, y en el Jardín Botánico”.

En ambos casos, la jefa comunal afirmó que “necesitamos hacer una obra que supera las capacidades del municipio y que, a pesar de que han pasado más de 10 días, todavía se responde que al parecer el servicio no sería financiado, por lo que estamos insistiendo para llevar los antecedentes a organismos superiores y que puedan ayudarnos porque las familias pueden quedar aisladas y eso nos preocupa”.

Agregó también que “solicitamos un informe a Sernageomin, porque hay algunos riesgos de deslizamiento de ladera que todavía persisten en la comuna y también se lo informamos a la delegación a través del Cogrid para que nos digan qué acciones van a tomar. Nosotros vamos a estar notificando a ciertas poblaciones que podrían estar en riesgo y qué acciones tienen que tomar para estar seguros en sus viviendas”.

NUEVO SISTEMA FRONTAL

Si bien, durante el transcurso del día las precipitaciones declinarán, a la espera del ingreso de un nuevo sistema frontal para el domingo, la alcaldesa Ripamonti indicó que “Bomberos, Carabineros, la Defensa Civil, todos los equipos municipales de Seguridad Pública, de Gestión del Riesgo de Desastres y de Dideco vamos a estar completamente habilitados en el caso de que exista algún tipo de emergencia y para la entrega de sacos fluviales y polietileno”.

En cuanto a emergencias generadas por el temporal de viento y lluvia de este viernes, se informó que se han detectado afectaciones menores, la mayoría por caída de árboles y que cerca de 50 eventos están en evaluación. Uno de ellos generó un corte de energía que afectó a 11 mil clientes de Viña del Mar y Quilpué en el troncal urbano, a la altura de la Universidad Santa María, y fue subsanado durante la mañana por Chilquinta.

En tanto, la dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) informó que durante la semana se levantaron cerca de 900 fichas de emergencias (FIBE) que ya se encuentran en la plataforma para solicitar las ayudas pertinentes

Respecto de sectores como Villa La Cruz en Reñaca Alto, el puente calichero (sector las Cucharas), Felipe Camiroaga Parcela 11, como medida preventiva se les abasteció de agua durante la semana.

Durante esta semana, los equipos municipales han reforzado las labores de mantención y limpieza de los ductos de evacuación de agua lluvias, de sumideros, de los colectores ubicados en los sectores de Agua Santa, Chorrillos y Limonares, y en los tranques desarenadores. También se ha realizado la poda en el arbolado urbano que se mantenía pendiente.

Los equipos municipales se encuentran desplegados en todo el territorio y se mantiene un monitoreo permanente en el borde costero y esteros de la ciudad.

Para comunicar alguna emergencia el municipio ha puesto a disposición dos números para mensajes de whatsapp: +56973867772 y +56968328163.

PURANOTICIA