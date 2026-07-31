Alcalde de Villa Alemana obtuvo la certificación que lo habilita para aplicar la ficha FIBE

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, obtuvo la certificación que lo habilita para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento utilizado para identificar a las familias afectadas por catástrofes y determinar sus necesidades luego de una situación de emergencia.

La iniciativa surgió a partir de la experiencia vivida durante el reciente sistema frontal, cuando funcionarios municipales de distintas áreas debieron desplegarse en terreno para evaluar daños, acompañar a las familias y recopilar los antecedentes necesarios para gestionar beneficios y ayudas.

“Creo que es necesario que los alcaldes estemos certificados para que, cuando exista una emergencia, podamos acompañar a nuestra gente. Hay un despliegue total de los equipos y la autoridad tiene que estar al lado de las familias, trabajando bajo las mismas condiciones que los funcionarios”, señaló Estay.

El jefe comunal sostuvo que esta preparación también debe extenderse a directores y funcionarios municipales vinculados a la respuesta ante catástrofes. En Villa Alemana, distintos equipos ya se encuentran avanzando en este proceso, con el objetivo de aumentar la capacidad municipal para aplicar las fichas y agilizar la atención de los damnificados.

“Estoy muy contento de haberme certificado por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que más necesitamos después de una catástrofe son manos para aplicar la ficha, porque de ella dependen muchos de los beneficios que requieren las familias. El alcalde tiene que estar ahí, junto a su gente”, afirmó.

El alcalde Nelson Estay agregó que su participación busca también respaldar el trabajo desarrollado por los funcionarios de las áreas sociales, de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Dirección de Obras Municipales. “Cuando la primera autoridad está en terreno trabajando con los equipos, los funcionarios se sienten acompañados. Tenemos que dar el ejemplo y demostrar que la autoridad no está encerrada en un escritorio, sino desplegada junto a ellos y a la comunidad”, concluyó.

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