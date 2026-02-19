Tres personas con amplio prontuario policial fueron detenidas en la población La Campiña de San Antonio

Esto se produjo luego de que Carabineros del Departamento Drogas (O.S. 7), con apoyo de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Valparaíso y un equipo dron, dieran cumplimiento a la orden judicial de entrada, registro e incautación a dos inmuebles ubicados en el sector antes mencionado.
Tres personas fueron detenidas en la población La Campiña de la comuna de San Antonio, en región de Valparaíso.
Los aprehendidos son una mujer de 28 años y dos hombres de 30 y 34, con amplio prontuario policial.
Esto se produjo luego de que Carabineros del Departamento Drogas (O.S. 7), con apoyo de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Valparaíso y un equipo dron, dieran cumplimiento a la orden judicial de entrada, registro e incautación a dos inmuebles ubicados en el sector antes mencionado.
Se aprehendió a una mujer, G. S. C. G., de 28 años, con amplio prontuario policial; a un hombre, C. A. S. C, 30 años, amplio prontuario policial y con medida cautelar de arresto domiciliario total por robo en lugar no habitado; y al individuo C. L. G. M., 34 años, amplio prontuario policial y con orden de detención vigente por el delito contemplado en el Art. 304 C. P.P., ingresar celulares/tecnología a cárceles.
Además, se decomisaron 148 envoltorios de pasta base de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanza digital.
Cabe señalar que todas las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
VIDEO
PURANOTICIA