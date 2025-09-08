Tres menores de edad debieron ser evacuadas por incendio en Hogar de Niñas de Llolleo: serán reubicadas en albergue de San Antonio

Un incendio estructural movilizó a equipos de emergencia hasta el Hogar de Niñas de Llolleo, ubicado en la avenida Providencia de la comuna de San Antonio.

Tras el llamado alertando lo ocurrido, al lugar acudieron voluntarios de Bomberos, quienes realizaron una búsqueda y lograron evacuar a tres niñas que se encontraban en el inmueble justo en ese momento junto al personal que trabaja con ellas.

Juan Carlos Ortiz, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, detalló que en la emergencia trabajaron cinco compañías de Bomberos, además de Carabineros, SAMU, Defensa Civil, personal de la empresa Chilquinta, funcionarios municipales y de la Delegación Provincial, junto a la delegada Carolina Quinteros.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Esteban Hinojosa, señaló que no se registraron personas lesionadas. Asimismo, explicó que la capacidad máxima del recinto es de 30 personas, pero al momento del incendio solo habían seis en el lugar (tres niñas y tres tías).

“La emergencia ya está contenida. Estamos trabajando en la remoción de escombros y en mantener el control del incendio”, indicó.

Durante el operativo, el tránsito permaneció interrumpido en avenida Providencia, entre las calles México y Diego Portales.

Según información preliminar, el fuego se habría originado en el segundo piso del inmueble, aunque las causas exactas serán determinadas por peritajes técnicos.

Finalmente, se informó que las niñas y el personal serán reubicados de manera provisoria en un albergue dentro de la comuna de San Antonio.

