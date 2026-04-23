Tres libros sobre la cultura Rapa Nui serán presentados este viernes en el Museo Fonck de Viña del Mar

Este viernes 24 de abril a las 17:00 horas, se presentarán en el Museo Fonck de Viña del Mar (4 Norte x 1 Oriente) tres libros sobre Cultura Rapanui, proyectos financiados por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, todos publicados por Editorial Rapanui Press.

Los textos serán presentados por el historiador Marcos Moncada Astudillo, investigador especializado en Isla de Pascua, que administra el sitio web www.polinesiachilena.cl.

Los textos y sus autores son:

“Costumbres y vivencias en Rapa Nui” , de Felipe Pakarati Tuki (1940-2025).

, de Felipe Pakarati Tuki (1940-2025). “Los manuscritos de Uka” , de Uka Tepano Kaituoe (1929-2004)

, de Uka Tepano Kaituoe (1929-2004) “Rapa Nui. 40 años lidiando con sus misterios”, de Pavel Pavel

DIA DEL LIBRO

Este jueves 23 de abril se celebra en todo el mundo, el “Dia del Libro”, una forma de poner en valor este importante vehículo de cultura, que durante siglos ha permitido en forma exponencial, consolidar y difundir los avances técnicos, científicos y de todo tipo que ha generado la humanidad, alcanzando un estado de avance que de otra forma no hubiese sido posible. Consciente de la importancia de esta fecha, la “Corporación Cultural Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck”, dedicará actividades todo el dia viernes 24 a su conmemoración, culminando con la presentación de estos libros sobre cultura rapanui, tema principal del Museo Fonck.

El libro democratizó la cultura y creó las condiciones para el nivel de progreso humano que hoy disfrutamos, y aunque para muchos la tecnología ya lo superó, en la medida que sigamos leyendo en formato físico, seguiremos manteniendo viva esta tradición que nos embarca en aventuras y sabiduria estimulando nuestra imaginación, empatia y sentimientos de los que es dificil participar cuando usamos plataformas tecnológicas que estimulas muchas veces otras funciones de nuestro cerebro.

COSTUMBRES Y VIVENCIAS EN RAPA NUI.

Felipe Pakarati Tuki, nacido en 1940, fue un gran colaborador de antropólogos e investigadores que visitaron la isla, fue un gran observador y cultor de las antiguas tradiciones, y escuchó atentamente a sus mayores las historias ancestrales que le transmitieron, las que generosamente compartió siempre.

En 1968, perdió la visión, eso encapsuló su conocimiento, lo compartía oralmente -como antaño-, y no sufrió las influencias de lectores de teorias foráneas o modernas, era reconocido como “papa” que equivale a Sabio, con una memoria prodigiosa que le permitía referirse a lugares de la isla asociados a la tradición, era un hombre que conocía el pasado, que compartía su presente y que se preocupaba del futuro, escribiendo "Papa Tu’u ‘i Haŋa Kao Kao", libro donde registró la historia reciente de la isla desde la perspectiva propia del pueblo Rapa Nui.

También colaboró con el grupo involucrado en la traducción de la Biblia al Rapanui y también colaboró en el hermoso proyecto científico educativo "Te A’amu o Kahi", narración ilustrada orientada a niños y jóvenes, sobre los montes submarinos y la pesca antigua.

El libro que se presentará este viernes ya va en su segunda edición, y sigue la estela de su primer libro "Papa Tu’u ‘i Haŋa Kao Kao": Obra dedicada a su abuelo, Timoteo Pakarati. En ella, Felipe relata los cambios sociales y culturales de su época, actuando como un cronista de la transición hacia la modernidad. En la obra a presentar, su mérito es narrar -a modo de crónica-, los usos y costumbres que siendo tradicionales, hoy, por efecto de la modernidad, se han ido perdiendo. Una ventana al pasado en formato bilingue rapanui-español, que llenará de nostalgia a los mayores que conocen la cultura rapanui, y una motivadora invitación a quienes no la conocen, para que de forma distendida, sin formalidades académicas ni cuestionamientos teóricos, conozcan la historia antigua y reciente de rapanui.

LOS MANUSCRITOS DE UKA

Uka Tepano Kaituoe, nacida en 1929, fue una mujer comprometida con su cultura, desde muy joven demostró interés por su historia y tradiciones, la música, la danza, las leyendas, etc., pero destacó en la memoria, que se asentaba en su gran poder de observación, no solo aportó a la Comisión de Estructuración de la Lengua Rapanui, que contó con la asesoría técnica del gran sabio español -experto en lenguas polinesias- Jesús Conte Oliveros, sino que además, modesta y silenciosamente, desde el año 1971, hasta el año 2004 (el de su fallecimiento), llegó riguroso control de sus observaciones y reflexiones sobre la más amplia gama de aspectos de la cultura rapanui, la gastronomía, la sacralidad ritualizada en las principales actividades sociales, y guardó -preservó para compartir-, esa memoria colectiva que le tocó conocer e investigar, y no solo eso, por las actividades de su esposo recorrió varios lugares del mundo, pudiendo contrastar, investigar y sobre todo dejar constancia de sus opiniones y recuerdos, en un total de 75 cuadernos manuscritos, todos en rapanui, que fueron traducidos y sistematizados -manteniendo el más pulcro y rugosidades respeto por los escritos de su esposa-, como explica en la introducción del libro -del que además es editor-, se ciñó a las recomendaciones técnicas para la traducción del linguista Jesús Conte, transmitidas en su momento por su esposa Uka… quien quizás -sin decirlo en su momento-, le estaba dejando las instrucciones para cuando su voz ya no se escuche, y deba ser él, traduciendo sus esperados manuscritos, quien transmita al mundo la memoria de la que ella fue custodia tantos años, y que con este libro queda a disposición de todos los interesados en Rapa Nui, su historia, su cultura y su gente.

RAPA NUI. 40 AÑOS LIDIANDO CON SUS MISTERIOS.

Pavel Pavel, nacido en Strakonice República Checa el año 1957, y desde pequeño demostró interés por los números, los problemas matemáticos, pero asimismo, como todo joven inquieto aficionado a la lectura, tenia interés por la aventura, por lo exótico, y siendo ya ingeniero, pudo conjugar las dos cosas, a temprana edad le llamó la atención la capacidad de los antiguos rapanui para desplazar toneladas de toca, en forma de MOAI, a largas distancias, lo que tenia una complicación inusual, a diferencia de otros ejemplos de megalitismo en el resto del mundo, en Rapa Nui los Moai eran tallados in situ, en la cantera del Rano Raraku, y luego desplazadas a kilometros de distancia ¡Sin sufrir un rasguño! y lo que complejizaba el problema era la falta de animales de carga, la falta de árboles y ausencia absoluta de toda la evidencia tecnológica que no era necesario “demostrar”, porque la evidencia de su éxito eran los propios MOAI ya en destino, y los que no llegaron evidenciaban haber salido ya tallados completamente desde la cantera de origen… entonces… ¿Cómo lo hicieron? Esta misma pregunta se venian realizando los occidentales hace más de 200 años, no así los rapanui, que explicaban que los moai “caminaron” hasta su destino.

Con esa “pista”, Pavel puso atención como ingeniero y se percató de la curiosa forma de la base de los MOAI, junto a un amigo hicieron un moai de hormigón de 4,5 metros de altura y 9 toneladas de peso ¡Y lo hicieron caminar! Hizo un registro gráfico del proceso y lo compartío con el investigador Thor Heyerdahl, quien lo invitó a ir con su equipo a Rapa Nui a poner a prueba su teoría y demastrarla con un Moai original y con voluntarios rapanui, fue y lo lograron, el Moai “caminó” hasta su destino, desde entonces Pavel fue conocido internacionalmente como “El hombre que enseño a caminar a los Moai”, y de hecho ese fue el título de su primer libro en español (ha escrito más libros relacionados con Rapa Nui, pero en otros idiomas), y el que este viernes se presentará en el Museo Fonck es su segundo libro en español, y amplia la temática sobre rapanui, aportando gran cantidad de fotografías históricas, graficas, diseños originales, dibujos explicativos, etc.

Bueno ¿Y como hicieron caminar a los moai? Esa parte se explicará con el video original de la época, en la Sala Hornauer del Museo Fonck de Viña del Mar, este viernes 24 de abril a las 15:00 horas, están todos cordialmente invitados, tanto a esa como a todas las actividades previas del museo, que pueden consultar en www.museofonck.cl.

Foto del “Moai checo”, de concreto, que en 1982, puso a prueba como se movieron los Moai de Isla de Pascua, o como dice la tradición rapanui “cómo los hicieron caminar”.

(Imagen portada: Visita Viña)

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