Scooters eléctricos en la mira: Vecinos de Viña del Mar recurren a Contraloría advirtiendo riesgos tras masiva llegada de estos vehículos

La Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar presentó un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que se investigue la legalidad y pertinencia de la implementación de un sistema de scooters eléctricos de la empresa Whoosh CL SPA en la vía pública de la comuna.

Según indicó la organización ciudadana, la acción fue ingresada este miércoles 3 de junio y está motivada por lo que consideran los riesgos que genera la incorporación progresiva de 350 scooters eléctricos en distintos sectores de la Ciudad Jardín, en el marco del convenio suscrito entre la empresa y el Municipio.

María Adela Baeza, vocera de la fundación, señaló que "nosotros damos la bienvenida a la electromovilidad, pero claramente no en la forma como se está llevando a cabo. Los scooters transitan por las veredas, poniendo en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de los vecinos de Viña del Mar, de todos los barrios, los que vivimos en el plant y en otros sectores y claramente también de los turistas".

De igual forma, la entidad sostuvo que la circulación de estos vehículos en veredas y espacios destinados al tránsito peatonal ha expuesto a situaciones de riesgo a diversos grupos de la población, especialmente niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas.

Asimismo, señalaron haber observado situaciones como la conducción de scooters por parte de menores de edad, personas trasladando niños pequeños y el uso de un mismo vehículo por más de una persona.

"No hay control sobre los reglamentos que ellos tienen porque vemos a adultos con niños, vemos a dos personas en un mismo sooter, también a menores de edad transitando a alta velocidad. Los vecinos ya no sabemos qué hacer. Las veredas están en mal estado. Nuestras calles están copadas con los scooters. ¿Quién se preocupa?", agregó la representante de la organización vecinal viñamarina.

En su presentación ante el organismo contralor, la fundación cuestiona que la implementación del sistema se haya realizado sin contar, a su juicio, con infraestructura adecuada para este tipo de medios de transporte y sin una fiscalización permanente respecto de su utilización.

Viviana D'amico, presidenta de la fundación, sostuvo que "entendemos que es un atractivo para la ciudad, que es muy turístico, que se da en cualquier parte (...) pero queremos que las cosas funcionen bien. Por eso tocamos las puertas, para que nos escuchen y tener una pronta solución a todo lo que viene pasando en nuestro sector".

La organización también manifestó que la masificación de estos dispositivos en sectores destinados a peatones ha generado nuevas preocupaciones en materia de seguridad y convivencia urbana.

En ese contexto, solicitaron que la Contraloría Regional de Valparaíso revise las actuaciones relacionadas con la autorización del sistema de scooters eléctricos y determine si estas se ajustan al marco legal vigente.

"Primero que nada, el tema de la ciclovía, que se delimite por dónde van a transitar porque si pasas por Av. San Martín te vas a dar cuenta que andan todos por las veredas, tanto bicicletas como patines y scooters. (...) Esperamos que la Municipalidad de Viña atienda nuestros requerimientos porque a lo mejor no han visto bien todo lo que está sucediendo, ya que para ellos puede resultar muy atractivo todo, pero en el fondo de la situación no es así", añadió la titular de la agrupación de vecinos.

Finalmente, la Fundación Comité de Defensa del Borde Costero indicó que continuará utilizando las herramientas que contempla la legislación para plantear sus observaciones respecto al funcionamiento de este sistema de electromovilidad en la comuna.

PURANOTICIA