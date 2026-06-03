Operativo del OS7 en San Felipe deja un detenido y la incautación de armas y droga

En un amplio operativo policial, un hombre fue detenido por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas en San Felipe. Esto, luego de una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros Aconcagua, en coordinación con la Fiscalía local.

En este contexto, y previa orden judicial, se efectuó el ingreso simultáneo a cinco domicilios ubicados en la Villa El Canelo, comuna de San Felipe, operativo que fue apoyado por personal del GOPE de Valparaíso, Sección Centauro y el OS7 Valparaíso.

Como resultado, la policía uniformada detalló que se incautó drogas y especies asociadas al delito, así como también dinero en efectivo y dos armas, una de ellas de fuego –con encargo por robo vigente– además de sus respectivas municiones.

Debido a lo anterior, un hombre de 38 años, con antecedentes penales, fue detenido y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención.

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