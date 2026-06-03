El reconocido lobbista Gonzalo Le Dantec fue designado como presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso

Gonzalo Le Dantec Briceño fue designado por el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP) como nuevo presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

La decisión fue comunicada este martes 2 de junio, al igual que la designación de los nuevos miembros del Directorio de EPV, quienes desempeñan funciones desde el 1 de junio de 2026.

Respecto a la figura del exgobernador de Valparaíso y reconocido lobbista regional, indicaron que es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que asumirá en reemplazo de Nicole Pastene.

También vale recordar que ejerció como Seremi de Medio Ambiente en la primera administración de Sebastián Piñera (2013 y 2014) y como Seremi de Energía en la segunda (2018 y 2019).

El nuevo titular de la EPV también trabajó como defensor penal público, abogado de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, y funcionario del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

Cabe hacer presente que en este desafío profesional será acompañado por los profesionales Karin Moore Jaque, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, Beatriz Mella Lira y Franco Basso Sotz.

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