Tres lesionados dejó colisión entre microbús y dos automóviles en el acceso a Reñaca

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en el acceso a la localidad de Reñaca, en Viña del Mar.

El siniestro se produjo en la avenida Borgoño con Ignacio Carrera Pinto, a la altura de la Parroquia San Expedito, e involucró a dos automóviles y un microbús de transporte público.

Según información preliminar, la emergencia se habría originado luego de que el vehículo de transporte de pasajeros presentara una falla en su sistema de frenos, situación que habría provocado la colisión.

Tres personas resultaron lesionadas por el choque, dos adultos y un paciente pediátrico.

Debido al accidente, se registró alta congestión vehicular en el acceso a Reñaca, que comenzaba desde el sector de Las Salinas.

Cabe señalar que la Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 52 a la emergencia.

(Imagen: Sitio del Suceso)

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