Crisis de empleo se hace visible en Viña del Mar: cientos de personas llegaron a feria laboral en busca de una oportunidad

La búsqueda de empleo se hizo plenamente visible este viernes en Viña del Mar, donde cientos de personas llegaron hasta el Mall Marina para intentar acceder a una de las más de 500 vacantes laborales disponibles en una feria que reunió a 16 empresas.

La convocatoria fue tal que la fila de postulantes se extendió por los alrededores del recinto comercial de calle 15 Norte con 1 Oriente, dando cuenta de la magnitud de la demanda por conseguir puestos de trabajo en la región de Valparaíso.

El escenario ocurre mientras la tasa de desocupación de la región alcanza un 10,4% en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, superando el 9,5% registrado a nivel nacional. La situación ha sido calificada como preocupante por autoridades locales, considerando además el impacto que tiene el desempleo entre los trabajadores más jóvenes.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, puso el foco precisamente en este escenario y aseguró que "en la región de Valparaíso no estamos bien, para nada. Hay dos puntos de desempleo y esos dos dígitos son miles de miles de personas. Y sube a 23% en el caso de los menores de 25 años. Esta es una olla de presión, esto es un problema porque las personas no pueden generar ingresos para llegar a sus familias y los jóvenes realmente están desempleados. Uno de cuatro jóvenes está en una situación de desempleo, eso para la región de Valparaíso. Y, por cierto, la comuna de Viña del Mar es la más grande, por lo tanto también es una de las que más sufre".

La jefa comunal destacó que "este es un trabajo que tenemos sostenidamente hace varios años junto con el mundo privado. El objetivo es que a través de nuestra Oficina de Intermediación Laboral, junto con diferentes empresas, más de 15, hacemos todo el esfuerzo para que las necesidades de las empresas puedan ser cubiertas con las necesidades en la búsqueda de trabajo de una serie de personas".

Ripamonti también advirtió que, pese a las oportunidades disponibles durante esta jornada, la oferta sigue siendo insuficiente frente a la cantidad de personas que necesitan incorporarse al mercado laboral. Por ello, aseguró que "invitamos a todo el mundo privado a realmente poder reorganizar sus fuerzas para mejorar su capacidad y sus fuerzas de trabajo. La gente lo necesita y para que el país se desarrolle de manera integral, la fuerza de trabajo tiene que tener empleo".

La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de Viña del Mar, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Sence, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) e Inacap Valparaíso.

En la misma línea, la seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, subrayó que "el trabajo público - privado aquí se nota y queremos que los vecinos puedan acercarse a esta feria, va a estar funcionando hasta las 18:00 horas y mañana sábado también. Hay más de 500 ofertas laborales reales para trabajo de colocación inmediata, así que yo creo que la invitación está abierta y vamos a seguir haciendo estas ferias laborales por toda la región, así que la invitación es a estar atentos y a poder participar".

La feria se desarrolla este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en el Mall Marina, con acceso por 1 Oriente con 15 Norte. En total son 16 las empresas participantes, entre ellas Esval, Ebi Chile, Upcom, Gestora B y C, IST, Bupa Reñaca, Ceya Consultores, Mutual de Seguros, STM, Empresas Demaria, First Security, Grupo EV, Clínica Ciudad del Mar, Grupo Expro, Tega y Chilquinta.

Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio y Producción de Valparaíso, indicó que ‘’la verdad es que nuestra región ha sido golpeada los últimos cuatro meses con la cesantía, más del 10,4%. En mujeres es un punto más que en todo Chile, en los jóvenes también. Cuando tuvimos nuestro encuentro empresarial, le dijimos al Ministro del Trabajo que vino y al Presidente de la República, que no solamente nos podemos quedar en los discursos, sino que también en la acción’’.

En tanto, Rolando Rojas, gerente del Mall Marina, sostuvo que "siempre buscamos hacer un espacio que contribuya a hacer estas actividades que realmente responden de forma concreta a las necesidades de la región. Todos sabemos que el empleo es una de las principales preocupaciones de todas las familias. Hemos impulsado esta feria laboral, que son dos jornadas, hoy día viernes y mañana sábado, 26 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, para generar un punto de encuentro donde empresas que buscan nuevos talentos y también personas que buscan nuevas oportunidades laborales’’.

Las vacantes disponibles corresponden a puestos para la región de Valparaíso y Santiago, con distintas alternativas ofrecidas por las empresas participantes. La alta concurrencia registrada durante la primera jornada convirtió al propio proceso de búsqueda laboral en una postal de la situación que enfrenta la región: mientras cientos de personas hicieron fila para intentar conseguir una oportunidad, los indicadores mantienen a Valparaíso por sobre el promedio nacional de desocupación.

PURANOTICIA