Senadora Cariola tras nueva emergencia ambiental en Quintero emplaza al Gobierno a tomar medidas para esclarecer causas

Tras conocerse que estudiantes de al menos cuatro establecimientos educacionales de Quintero presentaron síntomas asociados a una posible intoxicación, la senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola, manifestó su preocupación por la reiteración de estos episodios y emplazó al Gobierno a tomar medidas para esclarecer sus causas y reforzar la respuesta del Estado.

“Esta es una situación que se ha repetido en distintas ocasiones y que, lamentablemente, pasa gobierno tras gobierno sin que esto se resuelva. Es una situación que no solamente nos duele, sino que nos preocupa”, señaló.

La parlamentaria advirtió especialmente sobre las capacidades existentes para responder sanitariamente ante este tipo de emergencias. “Hemos estado en el Hospital de Quintero junto a los profesionales de la salud, que nos han dicho que no tienen las herramientas para poder afrontar situaciones como esta. No existe un protocolo frente a situaciones de contaminación y, por tanto, de intoxicación masiva, como es el caso que estamos conociendo”, sostuvo.

La legisladora insistió además en la necesidad de contar con información independiente que permita determinar qué sustancias están detrás de estos episodios. “No existen datos concretos y certeros respecto de cuáles son los contaminantes que están generando este tipo de hechos. Hace algún tiempo le pedimos a la ministra de Salud que el Gobierno tenga su propio informe, su propia investigación respecto de los elementos contaminantes tanto en Quintero como en Puchuncaví”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que parte de la información sobre emisiones provenga de las propias empresas del cordón industrial. “El autorreporte no da para más. Necesitamos tener elementos externos, investigación propia por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente para que las familias de Quintero y Puchuncaví puedan vivir con tranquilidad”, enfatizó.

La senadora también manifestó preocupación por las dificultades para acceder durante la jornada a información del monitoreo ambiental y emplazó directamente a ambas ministras a concurrir a la comuna.

“Le pido a la ministra de Medio Ambiente y a la ministra de Salud que vayan a Quintero y que nos hagamos cargo como Estado de Chile, de una vez por todas, de una situación que es dramática y que no puede seguir ocurriendo”, sostuvo.

Finalmente, Cariola recalcó las consecuencias que estos episodios tienen para las comunidades escolares. “Nuestros niños tienen que estar primero. Hay que cuidarlos y protegerlos, y no puede ser que sus procesos educativos se vean interrumpidos frente a situaciones de contaminación que no están controladas”, concluyó.

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