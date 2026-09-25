Caen dos hombres investigados por tráfico de drogas tras allanamiento en Quintero

Dos hombres de 33 años fueron detenidos por Carabineros del OS7 Valparaíso en el marco de una investigación por tráfico de drogas desarrollada en Quintero.

El procedimiento se concretó luego de una orden de investigar emanada de la Fiscalía local de Quintero y tras obtener la respectiva autorización judicial para ingresar a un domicilio que era objeto de indagaciones por parte de los organismos.

Durante el operativo, los funcionarios de la policía uniformada encontraron en el inmueble dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y otros elementos que estarían asociados a la actividad investigada.

En el lugar también fueron ubicados los dos hombres que eran objeto de la investigación, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de Fiscalía.

Ambos serán presentados ante el tribunal correspondiente para su audiencia de control de detención, mientras la investigación continúa a cargo de la Fiscalía.

PURANOTICIA