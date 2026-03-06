Click acá para ir directamente al contenido
Hasta el sitio del suceso acudieron organismos de emergencia, liderados por dos unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron al rescate vehicular.

Tres lesionados deja violenta colisión múltiple en el Camino Internacional de Viña del Mar
Viernes 6 de marzo de 2026 15:35
Tres personas lesionadas fue el saldo que dejó un violento accidente de tránsito registrado en el Camino Internacional de Viña del Mar.

Se trató específicamente de una colisión múltiple, la cual involucró a tres vehículos menores, en los alrededores de la desarmaduría Cresal.

Hasta el sitio del suceso acudieron organismos de emergencia, liderados por dos unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron al rescate vehicular.

Producto de la colisión de alta energía, se produjo una alta congestión vehicular en dirección desde Concón hacia la vecina comuna de Viña del Mar.

Al respecto, Transporte Informa señaló que "se mantiene restricción de ambas pistas de manera momentánea en dirección a Viña del Mar".

Asimismo, recomendaron a los conductores que se desplazan por la parte alta de Viña que "prefieran Av. Borgoño o Av. Concón - Reñaca como rutas alternativas".

